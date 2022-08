La SNSM de Propriano porte secours à deux adolescents

Un premier accident de bouée tractée au large d’Abbartello à Olmeto a nécessité l’envoi du Patrouilleur de surveillance et de sauvetage du Valinco - SNS 2032 et du SRA SNS 714 avec infirmière SNSM, afin de secourir un jeune homme présentant une luxation de l’épaule .

La victime a été médicalisée par l’infirmière sur ordre du SAMU Maritime et ramenée sur le port de Propriano où une ambulance des sapeurs-pompiers l'a évacuée sur le centre hospitalier de Sartene.



A peu près dans le même temps, une chute dans les rochers sur Erbaju, à Sartène, a mobilisé l’envoi du Patrouilleur de surveillance et de sauvetage de Sartene SNS 731 afin de secourir une jeune fille de 13 ans présentant un traumatisme du bassin .

Prise en compte par les sauveteurs elle a été ramenée sur la Cala di Roccapina où elle a été prise en charge par une ambulance des sapeurs-pompiers.