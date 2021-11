La SNSM de Bastia recrute deux bénévoles

La rédaction le Dimanche 7 Novembre 2021 à 14:23

Les missions de la Société nationale des sauveteurs en mer sont le sauvetage de la vie humaine en mer, l'assistance aux navires, la sécurité civile ainsi que la protection du milieu marin et littoral. Son fonctionnement repose sur l'engagement bénévole et la générosité des Collectivités, des entreprises et des plaisanciers.