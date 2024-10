La Place de l’Emploi fait escale à Calvi pour promouvoir les métiers du service à la personne

Ce lundi 7 octobre, la ville de Calvi a accueilli la seconde édition de la Place de l’Emploi, une initiative organisée par France Travail, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux tels que la Mission Locale Rurale, Cap Emploi, et le CCAS de Calvi. Cette journée, dédiée à la découverte des métiers de l’humain et en particulier des services à la personne, a rassemblé à la fois des demandeurs d’emploi ciblés et des curieux désireux d’en savoir plus sur ces secteurs.



Christelle Savelli, directrice de France Travail à Lisula, explique le concept de l'événement : « C’est une opération de petite taille qui s’adresse à toute la population. Cette action s'inscrit dans la volonté d'aller vers les publics les plus éloignés de l'emploi et trouver une solution pour chacun. »



Un des moments forts de la journée a été l'atelier de détection de potentiels, accueilli dans le camion dédié à la Place de l’Emploi. Sept personnes ont participé à cet atelier interactif qui vise à « découvrir ou pas, des appétences voire des habiletés sur les métiers du service à la personne », souligne Christelle Savelli. À l’issue de cet atelier, les participants ont pu évaluer plus clairement s'ils étaient faits pour ces métiers ou non.



La journée a également permis à plusieurs organismes présents, tels que CAP Solidaire et la Plate-forme des Métiers de l’Autonomie et du Soin, d’informer les candidats potentiels sur les conditions d'exercice et les parcours de formation. « Nous sommes là pour renseigner, en dehors des structures administratives, le public en demande. Nous avons tout ce qu'il faut ici pour les aider », précise encore la directrice de France Travail Lisula.