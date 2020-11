La "Pastille de la Paix" arrive en Corse pour porter un message de fraternité

A l’origine de cette «Pastille de la paix», Jean-Paul Veziano, dont la famille fait du pain depuis 1924 et trois générations. Pour ce boulanger d’Antibes, le pain est ce qui relie les hommes. Aussi depuis plusieurs mois a t-il initié une chaîne des boulangers de la paix. En février 2019, il s’était rendu à Tel-Aviv pour pétrir une pâte à 6 mains: les siennes, chrétiennes, celles d’Ibrahim Abuhani, un boulanger musulman de Rabat et celles d’un boulanger juif de Jérusalem, Dany Avichail. De leurs mains est née une Hamsa, une main de pain, destinée à un message de paix.



De retour en France Jean-Paul Veziano a fabriqué des pastilles de cette pâte pétrie, pastilles de farine et d’eau destinées à être diffusée à travers le monde, une sorte de chaîne humaine qui vient d’arriver en Corse «Je suis particulièrement heureuse d'avoir été sollicitée par Jean-Paul Veziano pour faire voyager la pastille de la paix en Corse» déclare Patrizia Poli.



«Réunir les peuples en partageant le pain était son rêve, et il l'a réalisé avec deux autres artisans boulangers, un juif et un musulman qui ont uni leurs mains aux siennes. Ensemble ils ont donné naissance à la pastille de la paix. J'apporte donc ma modeste contribution en intégrant la pastille de la paix dans un cake à la farine de châtaigne Corse. Lors du dernier confinement, Pascal Arroyo et moi-même avions été sollicités pour participer à un clip avec Patti Smith sur le titre de sa chanson -people have the Power- pour inciter les gens à voter et à contribuer ainsi à réclamer un monde plus juste. C'est avec bonheur que nous nous sommes retrouvés aux côtés d'artistes tels que Joan Baez ou encore Angelique Kidjo pour porter un message de paix. Aujourd'hui, c'est ce même message, que je délivre en participant au voyage de la pastille de la paix. Lors des fêtes de Noël 2019 un ami ,Yves Zucconi, qui a créé avec sa sœur Catherine Brothier une pâte à tartiner au chocolat sans huile de palme ni arômes artificiels, produit reconnu, récompensé, et utilisé aujourd'hui par de nombreux chefs étoilés, a eu l'idée d'offrir à ses clients et amis mon album Versuniversu qui venait de sortir. C'est ainsi que Jean-Paul Veziano, l’a découvert et séduit. Il a donc demandé à Yves Zucconi de me solliciter pour participer à cette belle aventure et contribuer au voyage de la pastille de la paix en lui faisant faire une escale en Corse. Mon rôle consiste donc à porter ce message de paix tout simplement en glissant une pastille dans la réalisation d'un gâteau, en l’occurrence un cake nustrale à la farine de châtaigne et bien évidemment en communiquant sur les réseaux sociaux, photos à l'appui, pour participer à cette belle cause, porter un message de paix à travers le monde, mettre ma notoriété d'artiste au service de cette remarquable action. J'ai été très touchée par son initiative et honorée de pouvoir y participer en toute simplicité. Une façon de dire que chacun de nous peut être un artisan de la paix. Le but étant de faire voyager cette pastille de la paix, ma mission est donc accomplie pour l'escale en Corse. Quant au combat pour la paix il fait partie de ma vie de femme et ma vie d'artiste et ne finira jamais. La rencontre avec Jean-Paul Veziano est une de celles qui enrichissent nos vies et renforcent les valeurs humanistes pour lesquelles nous nous battons au quotidien».