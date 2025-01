La Mission Locale de Bastia décroche le label national des Missions Locales

La Mission Locale de Bastia fait désormais partie des premières structures à recevoir le Label du réseau des Missions Locales. Décerné à l’issue de la Commission nationale de labellisation, cette distinction vient consacrer des années de travail en faveur de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie.



Un travail collectif salué

Pour obtenir ce label, la structure bastiaise a mobilisé l’ensemble de ses équipes, depuis la présidence jusqu’aux professionnels sur le terrain. "L’obtention de ce label reflète l’engagement collectif de toute notre structure. Cela confirme la qualité de l’accompagnement que nous proposons aux jeunes et notre appartenance à un réseau national solide et engagé", indique la direction.



Audité le 26 septembre 2024 par un binôme composé d’un auditeur certifié Afnor et d’un représentant du réseau des Missions Locales, l’organisme a pu mesurer les progrès réalisés et identifier des pistes d’amélioration. "Cette journée d’audit a été l’occasion de prendre du recul sur notre parcours et d’apprécier le sérieux de notre démarche", souligne l’équipe.



Le label, décerné par une commission composée de membres du réseau, de représentants de l’État, de collectivités territoriales et du monde associatif et économique, valorise les efforts réalisés pour améliorer en continu les services rendus aux jeunes.



Un soutien à 1 700 jeunes chaque année

La Mission Locale de Bastia, qui accompagne chaque année 1 700 jeunes grâce à ses 23 professionnels, ambitionne désormais de renforcer son rôle d’accompagnement sur le territoire. "Ce label n’est pas une finalité, mais un levier pour continuer à répondre aux attentes des jeunes et des acteurs économiques locaux. Nous voulons inscrire notre action dans une démarche toujours plus performante, cohérente et ancrée dans la réalité sociale et économique de notre territoire", conclut la direction.