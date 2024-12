La Micro-Folie, ce musée numérique débarque à Zonza Santa Lucia

L’accès à l’art et à la culture se, démocratise à Zonza Santa Lucia grâce au lancement des Micro-Folies, une plateforme culturelle imaginée pour réduire les barrières géographiques et économiques. Inauguré officiellement le 27 novembre 2024, ce projet porté par la commission municipale des affaires culturelles s'inscrit dans une dynamique ambitieuse : mettre les trésors des grands musées nationaux et internationaux à portée de tous.

À partir de la nouvelle médiathèque de Santa Lucia di Portivechju, les habitants de la région ont désormais accès à une galerie numérique exceptionnelle rassemblant des milliers de chefs-d'œuvre issus de musées prestigieux tels que le Louvre, le Centre Pompidou ou encore le musée d’Orsay

. Sur grand écran ou tablette, les visiteurs peuvent explorer en très haute définition des trésors artistiques allant des peintures de maîtres aux sculptures emblématiques, en passant par des spectacles vivants ou des documents historiques. Le dispositif propose deux modes de visite : une découverte libre ou guidée, permettant aux médiateurs culturels de créer des parcours thématiques sur mesure.

Mais les Micro-Folies ne s’arrêtent pas au simple visionnage d’œuvres numériques. Ce concept, développé et coordonné par La Villette sous l’égide du Ministère de la Culture, s’adapte à chaque territoire. En plus du musée numérique, des modules complémentaires enrichissent l’expérience, selon les besoins et les ressources locales.

À Santa Lucia, la médiathèque propose un espace scénique pour des événements culturels, une ludothèque pour les familles et un atelier FabLab équipé d’imprimantes 3D et d’outils numériques. "Nous avons imaginé un espace où tout le monde peut se retrouver, apprendre et créer, dans une ambiance conviviale", explique la municipalité.

Avec plus de 250 Micro-Folies déployées en France, et une expansion en cours à l’international grâce aux Instituts français, ce réseau constitue un levier de démocratisation culturelle. À terme, ces espaces visent à animer les territoires en devenant des lieux de vie et de partage, tout en soutenant les initiatives artistiques et associatives locales.