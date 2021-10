La Maison de l’Architecture de Corse partenaire de la transformation du territoire

A côté de ces actions phares, la MAC continuera ses tables rondes/débats, dont une est prévue dans l’Alta Rocca en décembre 2021, en relation avec la Direction des Solidarités Territoriales de la Collectivité de Corse autour des Tiers-lieux.

Le Territoire du Fium’Orbu Castellu, engagé depuis longtemps dans une réflexion sur l’écotourisme, hébergera une résidence d’architectes « Repenser le tourisme » après la crise sanitaire.La MAC ajoute : "Nous sommes également lauréats avec l’Ecole d’Architecture de Nantes du projet d’Atelier « Hors les murs » lancé par le Ministère de l’Ecologie dans le cadre de l’opération « Petites Villes de Demain ». Il s’agit, avec des étudiants, d’élaborer un diagnostic et de produire des orientations de développement qui donneront lieu par la suite à une présentation aux élus et une publication.Pour ce projet, nous sommes en contact avec l’Université de Corte, le Parc Naturel Régional de Corse et les villes d’Ile Rousse et de Porto Vecchio."Concernant les expositions et conférences, une est prévue à Bastia en partenariat avec le CAUE de Corse.