La Madone de Brando rendue à la Corse dans une atmosphère de fête

Il y avait foule sur le parvis et dans l'église de Sainte-Marie de Castellu Brandu ce, mardi 16 juillet à 17 h 30 à l'heure où le père Michel Magdaleine célébrait le retour tant attendu de « La vierge en trône tenant l'enfant entourée de quatre anges musiciens ».- en présence de Patrick Sanguinetti, le maire du village, du préfet de Haute-Corse Michel Prosic et de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse.L'occasion pour les confréries, les habitants et même quelques touristes, de venir admirer l 'œuvre datée du XVIe siècle, durant sa brève escale dans le Cap , avant de prendre place au musée de la Corse de Corte pour y être conservée.Mais l'émotion était aussi du côté des officielsPour Patrick Sanguinetti, le maire de Brando, à la tête donc de la procédure de restitution et fier d'avoir contribué à l'aboutissement d'un tel processus, il était difficile de s'en cacher. « Quand je suis arrivé dans l'église plus tôt dans la journée et que je l'ai vue, je suis resté scotché sur place », confiait-t-il, la main sur la poitrine. Fière d'avoir contribué à l'aboutissement d'un tel processus.De son côté, Gilles Simeoni se plaisait à souligner une journée rythmée par « la joie et le partage, couronnée d'une certaine satisfaction ». « D'un point de vue culturel, religieux et patrimonial, c'est un moment fort puisqu'il s'agit d'une œuvre majeure. » J'ai été saisi et ému par la puissance qu'elle dégage, par la force qu'elle irradie, ajoutait-t-il en marge d'un concert du groupe bastais Eppò, venu spécialement pour célébrer, avec le talent qu'on lui connaît, l'événement.