La Ligue des Droits de l'Homme appelle à voter pour "une Europe de la Fraternité"

Le message es clair "Le 9 juin, ne choisissez pas l’extrême droite pour exprimer votre colère, votez pour une Europe de la fraternité." exhorte dans un communiqué de presse la LDH qui s'inquiète de la progression inquiétante des extrêmes droites, "qui exploitent les ressentiments et les colères légitimes des citoyens face à la dégradation du tissu social et à la montée des inégalités. "Les extrêmes droites entretiennent ce ressentiment en désignant des boucs émissaires," déclare la LDH. Selon la LDH, la propagande de l'extrême droite masque la véritable menace qui pèse sur la démocratie et le vivre-ensemble : "Ce qui menace la démocratie, c’est le recul massif de l’égalité, des solidarités, de l’accès aux droits et de la protection des plus fragiles."



La Ligue insiste sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité à accepter la dégradation des services publics et l’augmentation des inégalités sociales et territoriales. "Nous ne pouvons accepter que se poursuivent le saccage de la santé publique, le séparatisme scolaire, et les logements de moins en moins abordables," affirme-t-elle.



Un appel à la mobilisation

Pour la LDH, la solution réside dans une mobilisation forte et durable contre les inégalités : "Face à l’extrême droite et aux porteurs de haines, une mobilisation contre les inégalités sociales et territoriales s’avère indispensable."



Le communiqué se conclut par un appel à voter pour une Europe de la fraternité. "Nous sommes nombreux à vouloir plus de fraternité pour faire reculer le risque du pire et donner espoir dans l’avenir," déclare la LDH. "Ce dimanche 9 juin, la LDH de Corse appelle les Corses à voter pour une Europe de la fraternité."