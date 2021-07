La Haute-Corse expérimente le pass sanitaire dans les bars et restaurants plus tôt que prévu

Dès vendredi, comme annoncé par le préfet de Haute-Corse ce mercredi, le 23 juillet trois restaurants et trois cafés de chacune des trois communes concernées devront le mettre en application. Ils seront désignés par la préfecture en concertation avec les maires. En tout, ce sont donc 18 établissements qui effectueront un test anticipé du pass sanitaire pour les bars et les restaurants. Une première au niveau national.Pour Bernard Giudicelli, président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (Umih) de Corse, c’est plutôt une bonne nouvelle : « Si on arrive à le mettre en test dans certains établissements, sur la base du volontariat, cela nous permettrait d’essuyer les plâtres ». Car « de nombreuses questions », notamment en termes d’organisation vont se poser. Quand demander le pass aux clients ? Comment le mettre en place concrètement ? Autant de points qu’il faudra éclaircir pour le président de l’Umih.Parmi les nouvelles mesures sanitaires annoncées ce jour par le préfet de Haute-Corse il y a aussi le retour du port du masque en extérieur mais aussi la fermeture des établissements à minuit au lieu de 23 heures : « L’analyse montre que les clusters nés en Balagne ne sont pas issus de restaurants et de bars mais plutôt de soirées privées » constate le François Ravier. Repousser l’heure de la fermeture servira également à réduire le flux des gens qui quittent les établissements en même temps.