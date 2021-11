La Gaga Dance s'invite à l'Université de Corse

Démocratiser l’art et la culture en ouvrant des stages avec des pratiques attitrées et des intervenants de renoms, voici l'objectif du Centre Culturel Universitaire qui proposait ce weekend un stage de Gaga Dance à tous les étudiants de l’Università di Corsica, privés des arts et de leur campus universitaire durant presque deux ans.



"La danse « Gaga » offre un cadre permettant aux participants de se connecter à leur corps et à leur imagination, d'expérimenter des sensations physiques, d'améliorer leur souplesse et leur endurance, d'exercer leur agilité et leur puissance explosive et de profiter du plaisir de bouger dans une atmosphère accueillante et tolérante. - explique David Benedetti, directrice du Centre Culturel Universitaire et chargée de la mission Créativité auprès du Président de l'Université de Corse qui a organisé ce stage donné par Mourad Bouayad, danseur issu de la prestigieuse compagnie Batsheva dirigée par Ohad Naharin, le coronographe qui a inventé la Gaga Dance pour guérir notamment une blessure qui devait le laisser handicapé.



De Tel-Aviv à Paris cette discipline, qui permet aussi aux danseurs plus érudits d'approfondir la conscience de leurs sensations physiques, mais qui séduit de plus en plus de nos danseurs, a donc fait une halte à Corte où pas moins de 60 étudiants repartis en trois groupes de niveaux, du débutant au confirmé, ont participé au stage articulé sur deux jours en apprenant à améliorer leur capacité, moduler leur énergie et à engager leur expansivité.



Le prochain stage organisé par le Centre Culturel Universitaire se fera en théâtre, le 4 décembre, avec la venue exceptionnelle de Robin Renucci.