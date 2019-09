La Corse, une destination encore appréciée par les touristes

Plus que quelques semaines profiter des dernières semaines avant l'automne. Malgré une baisse remarquée de la population touristique, certains sont bel et bien là et d’autres continuent d’arriver. Si pour certains, la Corse est devenue une destination régulière, pour d’autres, c’est une première comme pour Raymonde et Jacques, deux retraités pour lesquels notre île est une belle découverte :

" Des amis nous ont conseillé de venir ici pour les vacances, et ils ont eu raison ! L'île est magnifique, nous avons beaucoup apprécié l'accueil du personnel à l'hôtel où nous séjournons, ainsi que la sympathie des commerçants. Pour passer du bon temps, nous avons visité la miellerie d'Ocana ainsi que la distillerie. Les plages sont vraiment très belles. La seule chose négative était la canicule. Nous avons également profité de la navette maritime pour nous rendre à Porticcio, et aussi du petit train pour visiter la ville avec ses merveilles comme la grotte de Napoléon."

Même son de cloche pour Maurice et Priscilla accompagnés de leur petit garçon avec un parcours différent, un séjour chez l’habitant et l’envie, pourquoi pas de s’y installer pour leus vieux jours : "On a décidé de séjourner chez l'habitant qui est une amie, nous raconte la jeune femme, deux semaines formidables ! On a voulu voir un peu plus de paysage qu'il y a deux ans, alors nous sommes descendus à Porto-Vecchio et Bonifacio pour trois jours. Après ça, grand dilemme pour notre futur en corse, mon mari préfère la beauté de Bonifacio, alors que je me verrai bien vieillir à Porto-Vecchio. Nous avons aussi découvert les belles plages de Capo Di Feno et Santa Ghjulia."



Pour d’autres comme Nathalie, flânant dans les rues d’Ajaccio, la Corse l’avait déjà séduite et c’est son deuxième séjour. Cette dernière a choisi la location d’une villa à Isolella pour héberger sa famille et un couple d’amis : « Ce qui nous a plu le plus c'est la préservation des côtes, la variété des paysages, les plages qui sont magnifiques, et il n'y a que deux pas entre la montagne et la mer. Nous avons profité des plages, de la rivière, fait des randonnées en montagne, et bien sur un peu de shopping."

Malgré la baisse d’affluence cet été, les touristes présents continuent d’aimer la Corse. « Le plaisir des yeux, les saveurs du palais et les senteurs du maquis » demeurent des mots qui reviennent souvent avec l'espoir de revenir et et continuer leurs belles découvertes.

Du côté des corses, si beaucoup choisissent d’aller au village, les agences de voyages continuent d’enregistrer bon nombre de séjours vers l’extérieur avec une préférence pour les Etats Unis et New-York en particulier, la Thaïlande et les capitales européennes.

Léa Quatelive