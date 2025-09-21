CorseNetInfos
La Corse en vigilance jaune orages


le Dimanche 21 Septembre 2025 à 16:11

Les services de Méteo France ont émis un avis de vigilance jaunes orages pour ce lundi 22 septembre de 3 heures à 9 heures. Les deux départements (Haute-Corse et Corse-du-Sud) sont concernés. Les pluies seront accompagnées de fortes rafales de vent.



(Archives CNI)
Une fois n'est pas coutume, les services de Méteo France placent la Corse en vigilance jaune orages. Ce lundi 22 septembre de3 heures à 9 heures l'île va être traversée par une perturbation, arrivant de la région Provence Alpes Côte d'Azur,  qui va engendrer de nombreuses pluies.
Les cumuls attendus peuvent être localement importants.
La situation devrait s'améliorer dans le courant de la matinée, mais de fortes rafales de vent pourront accompagner quelques pluies résiduelles sur l'ensemble de l'île.




