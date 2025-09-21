Une fois n'est pas coutume, les services de Méteo France placent la Corse en vigilance jaune orages. Ce lundi 22 septembre de3 heures à 9 heures l'île va être traversée par une perturbation, arrivant de la région Provence Alpes Côte d'Azur, qui va engendrer de nombreuses pluies.

Les cumuls attendus peuvent être localement importants.

La situation devrait s'améliorer dans le courant de la matinée, mais de fortes rafales de vent pourront accompagner quelques pluies résiduelles sur l'ensemble de l'île.