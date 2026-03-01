La Corse dès le mois de mars : la perspective séduit les tour-opérateurs européens

C’est dans le cadre exceptionnel de la cité Paoline encore calme en ce mois de mars, au restaurant l’Escale, que professionnels du tourisme et institutionnels se retrouvent pour dresser un premier bilan. Pendant trois jours, une vingtaine d’agents de voyage français, belges et luxembourgeois ont sillonné l’île, du sud au nord, à la découverte de ses paysages, de ses infrastructures et de ses savoir-faire.



Une opération loin d’être anodine.

« L’intérêt, c’est déjà de l’avoir faite au mois de mars. C’est quand même rare. Et surtout de montrer que la Corse peut se découvrir toute l’année », souligne Dominique Andreani, élu de l’EPCI de Corse. « Le message est simple. Regardez! Vous pouvez venir chez nous dès le printemps. »



Un acteur européen majeur déjà bien implanté

À l’origine de cette dynamique, le tour-opérateur allemand Buspaket Derenbach, spécialiste du voyage de groupe en Europe. Une activité qui positionne déjà l’entreprise comme un acteur structurant de la destination.



« La Corse est notre destination numéro un. Nous travaillons depuis plus de 30 ans sur l’île. Aujourd’hui, 80 % de notre clientèle est germanophone, mais nous développons aussi fortement les marchés français, belge et luxembourgeois», affirme Marc Derenbach, directeur de Buspaket.

Avec plus de 35 000 nuitées générées en Corse en 2025, Buspaket Derenbach s’impose comme un acteur clé du tourisme de groupe sur l’île. Fort de plus de 35 ans d’expertise, le tour-opérateur berlinois accélère aujourd’hui son développement sur les marchés français, belge et luxembourgeois, avec l’ambition de structurer des partenariats durables et d’élargir encore sa présence en avant-saison.



Faire découvrir une destination encore sous-estimée

Pour le professionnel, l’objectif de cet éductour est clair, faire tomber les idées reçues.

« Pour beaucoup de tour-opérateurs, la Corse reste moins connue que les Baléares ou certaines destinations italiennes. Pourtant, c’est l’île la plus proche du continent. Une fois qu’ils viennent, ils reviennent toujours».

Sur place, les participants ont découvert une offre diversifiée. Hébergements, sites emblématiques, infrastructures d’accueil, mais aussi la richesse culturelle et naturelle du territoire.

Laure Thiriez, en charge du développement chez Buspaket, confirme :« La Corse séduit par ses paysages, sa culture… c’est une destination très complète. »



Derrière cette opération, un objectif clair, étendre la saison touristique.

« Avant, les groupes venaient essentiellement en mai, juin et septembre. Aujourd’hui, on voit que cela peut commencer dès fin mars et aller jusqu’à novembre », explique Dominique Andreani.



« Sur un circuit d’une semaine, c’est hôtel, restauration midi et soir, transporteurs, guides, activités… Cela représente des retombées importantes sur tout le territoire », continue l’élu.





Un modèle économique basé sur les groupes hors saison

Jean-Dominique Santucci, délégué commercial chez Corsica Ferries, souligne le rôle central de ces opérations dans l’équilibre de la saison touristique. « Les groupes travaillent exclusivement sur les ailes de saison, c’est-à-dire avril, mai, juin et septembre, octobre. Vous ne verrez jamais de groupes en juillet-août », rappelle-t-il. Un positionnement stratégique qui permet de soutenir l’activité en dehors des pics estivaux. « C’est particulièrement intéressant pour la région et pour les socio-professionnels, qui peuvent ainsi remplir leurs établissements en saison creuse », précise-t-il. Basé sur une clientèle exclusivement professionnelle, agences de voyages et autocaristes, ce modèle repose sur des prescripteurs capables de structurer des flux réguliers vers la destination. « L’objectif est de développer l’activité groupe en Corse, en s’appuyant sur des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà depuis de nombreuses années, tout en ouvrant de nouvelles perspectives commerciales », ajoute-t-il. Dans un contexte international incertain, il reste toutefois prudent : « Il peut y avoir un effet de report lié à la conjoncture, mais nous restons dans un marché très concurrentiel. Il est encore trop tôt pour dire si cela bénéficiera davantage à la Corse qu’à d’autres destinations méditerranéennes».



Une offre touristique en pleine évolution

Les attentes des clientèles changent, et l’offre s’adapte.

« Avant, les groupes restaient dans un seul hôtel avec des excursions. Aujourd’hui, ils recherchent davantage des circuits, des “road trips” avec plusieurs étapes. Porto, Ajaccio, Balagne… avec une montée en gamme notable», explique Marc Derenbach, avant d’ajouter, « on travaille désormais principalement en 3 et 4 étoiles. On a aussi une clientèle active, randonnée, vélo… la Corse est une vraie destination de sport».



Des professionnels convaincus par le terrain

Côté agents de voyage, l’expérience est déterminante. Jérôme Martin, représentant de l’agence Prêt à Partir, découvre l’île.

« C’est ma première fois en Corse. Ce type d’éductour permet de rencontrer des partenaires et de mieux comprendre la destination. On peut ensuite vendre en connaissance de cause. Le mois de mars convient bien sûr aux groupes, ce n’est pas une destination balnéaire, mais une destination de découverte patrimoniale naturelle , culturelle, gastronomique… »



La Corse, un potentiel réel mais conditionné.

Si les perspectives sont prometteuses, elles restent dépendantes de la capacité d’accueil.

« Tout dépend des capacités, hôtels, guides, transports. Si on en a plus, on peut amener beaucoup plus de clients», reconnaît Marc Derenbach.

Un signal fort pour l’avenir touristique de l’île

Pour l’Agence du Tourisme de la Corse, cette opération s’inscrit dans une stratégie de fond.

« L’accueil de cette délégation confirme que la Corse est capable d’attirer des partenaires internationaux solides, en mesure de générer des flux touristiques importants tout en valorisant la destination. C’est un levier concret pour mieux répartir la fréquentation sur l’année. En misant sur le printemps et sur des formats immersifs comme cet éductour, nous posons les bases d’un tourisme plus structuré, plus durable et plus bénéfique pour l’ensemble de l’économie locale, sans renier l’identité de notre territoire », insiste Angèle Bastiani, sa présidente



