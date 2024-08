La Communauté de Communes de l’Ornano et du Taravo va fêter ses 10 ans

La Communauté de Communes de l’Ornano et du Taravo fête son dixième anniversaire. Fondée il y a dix ans, cette intercommunalité située en Corse-du-Sud incarne la solidarité et la volonté des communes qui la composent de développer harmonieusement leur territoire. Pour l’occasion, la com-com a choisi de fêter ses dix ans d’existence en communion avec les femmes et les hommes qui constituent ce territoire entre mer et montagne qui s’étend des plages de Porticcio aux montagnes de la vallée du Taravo.



Pour Valérie Bozzi, Présidente de la Com Com, il s’agit à cette occasion de retracer une décennie d’implication et de réalisations au service d’une identité, d’un territoire et de ses habitants : « « C’était important pour moi pour de rappeler que la Communauté de Communes de l’Ornano et du Taravo a 10 ans aujourd’hui. C’est long et court à la fois. Mais, nous avons déjà beaucoup investi sur ce territoire. Cela me tenait à cœur de partager cela avec l’ensemble du territoire. Ce sera donc un évènement qui sera le premier, mais que j’espère pérenniser. Il y aura donc au programme, un marché des producteurs, pour mettre à l’honneur et en valeur, l’ensemble de artisans de notre territoire. Ils sont nombreux et ce pourra être pour eux une très belle vitrine. Cet évènement a donc vocation à se déployer sur l’ensemble des 28 communes de l’Ornano et du Taravo ».



Cet anniversaire se déroulera donc sous la forme d’un rendez-vous festif et culturel, gratuit et ouvert à tous, le 23 août prochain, place Saint-Laurent à Porticcio. Avec au programme un marché des producteurs regroupant les forces vives de l’Ornanu et du Taravu à partir de 18h avant un grand concert avec le groupe Vitalba, prévu à 21 heures. La Com-Com invite ainsi la population à venir nombreuse participer à cet anniversaire.



Un passage de 13 à 28 communes depuis 2017



À travers une diversité de compétences et de services partagés, la Communauté de communes œuvre quotidiennement pour améliorer la qualité de vie de ses

citoyens, promouvoir le dynamisme économique local et préserver son environnement. Initialement composée de 13 communes issues de l’ancien canton de Santa Maria Siche. Cette entité a vu son territoire s’élargir le 1er janvier 2017 en intégrant les 9 communes de l’ancien canton de Zicavo ainsi que les communes d’Olivese et de Cauro.



Aujourd’hui, cette communauté comprend 28 communes qui s’étendent depuis les sommets montagneux jusqu’aux rivages méditerranéens, couvrant une grande partie du sud de la Corse. Avec un rôle de plus en plus important notamment au niveau économique comme l’explique Valérie Bozzi : « Les communautés de communes doivent être des facilitateurs pour montrer les nombreux talents et les acteurs économiques du territoire. Nous avons pour ambition de les mettre en valeur avec l’Office de tourisme, pour permettre leur pérennité et pourquoi pas donner envie à d’autres, de venir sur notre territoire. Nous avons pour ambition de travailler tous ensemble. Nous sommes une communauté de communes récentes. Au départ, nous n’étions que 13, regroupant uniquement celles de l’Ornano, avant que celles du Taravo, nous rejoignent, portant notre Com Com a 28 communes aujourd’hui. Nous avons pris l’habitude de travailler en commun, sachant qu’il y a des problématiques très différentes entre les communes du Taravo , celles de l’Ornano et de la Rive Sud. Mais, il y a un échange d’élus responsables dans l’intérêt de notre territoire. L’objectif de cette manifestation, c’est de faire connaître l’identité de notre Com Com et de partage aussi un moment avec la population ».