La Casa di e Lingue à Bastia : une nouvelle programmation sous le signe de la diversité et de l’ouverture

Créée il y a deux ans, la Casa di e Lingue se veut un espace de rencontres et d’échanges autour de la langue corse. « A Casa di e Lingue est une sorte de tiers-lieu municipal, hébergeant différents acteurs et associations qui cherchent à faire vivre et grandir la langue corse sous toutes ses formes », explique Alex Négroni, administrateur de la structure. Le programme de cette saison reflète cette mission, avec une approche résolument diversifiée, touchant à l’histoire, à l’économie, et même à l’art. L’ambition affichée par la Casa est claire : faire sortir la langue corse de son cadre traditionnel pour la rendre accessible à un public toujours plus large. « Ce que nous recherchons, c’est de la diversité. Nous voulons aborder la langue corse sous différents angles afin de capter l’intérêt de tous les publics, des enfants de trois ans aux seniors », détaille Alex Négroni. Cette diversité se manifeste notamment à travers des ateliers ludiques pour les plus jeunes, comme ceux proposés chaque mercredi matin, mais aussi à travers des rencontres thématiques plus pointues.



Parmi les événements phares de cette programmation, le 25 septembre, le Réseau Canopée présentera un outil de conjugaison en ligne avec plus de 10 000 verbes corses. Plus tard dans la saison, le 11 octobre, l’association Storia 97 interviendra sur l’histoire de la Corse, tandis que le 21 novembre sera consacré aux vins de Patrimonio, mettant en avant leur label AOP et leur reconnaissance sur les marchés internationaux. « Nous voulons parler de tout et sans complexe, en montrant que la langue corse peut être un vecteur de modernité », souligne Négroni.



Renforcer l’attractivité de la Casa

Afin de maintenir l’intérêt tout au long de la semaine, la Casa di e Lingue a également intégré une dimension muséale à ses activités. « Nous avons développé un parcours pédagogique autour de l’histoire de la langue corse, avec des infographies et des quizz interactifs », précise Alex Négroni. Ce projet vise à enrichir l’offre de la Casa et à attirer de nouveaux visiteurs en dehors des événements programmés.









Present à la conference de presse de presentation du programme, Pierre Savelli, maire de Bastia, a réaffirmé ce soutien lors de la conférence de presse. « Dès notre arrivée en 2014, l’une de nos priorités a été de faire en sorte que la langue corse vive au-delà des clivages politiques. Elle doit être accessible à toutes et à tous », a-t-il déclaré. Le maire a également salué le travail de l’équipe en charge de la Casa, soulignant « l’essor fulgurant et la qualité de la programmation sous l’implication passionnée d’Alex Négroni, de Romain Giorgi, Chef de service Langue et Culture Corse, et de Silvia Casalta ».



Praticalingua : un acteur clé de la promotion de la langue

Parmi les résidents permanents de la Casa, l’association Praticalingua, fondée en 2015, joue un rôle central dans la promotion de la langue corse. Paul Turchi-Duriani, directeur de l’association, insiste sur la continuité de leur travail : « Notre fil conducteur n’a jamais été rompu : immersion, convivialité, bien-être et variété des activités proposées. Cela fait partie de notre ADN ». Cette saison, Praticalingua poursuivra son action avec des ateliers et formations, tout en s’inscrivant dans la dynamique événementielle de la Casa.

Ouverte aux débutants comme aux plus expérimentés, la Casa di e Lingue propose cette année encore une programmation ambitieuse qui témoigne de la volonté de faire de la langue un véritable outil de cohésion et d’ouverture sur l’avenir.