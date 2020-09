La CGT de Haute-Corse demande une "prime de vie chère"

"Le jour d'après c'est le jour d'avant en pire.", cette phrase prononcée par Charles Casabianca, porte-parole de la CGT a donné le ton de la rentrée sociale du mouvement syndical.



Comme toujours la CGT a demandé à remettre le salarié au cœur de l'économie avec des mesures sociales fortes et "indispensables" comme la revalorisation du Smic à 1 800€, le passage 35 à 32 heures de travail hebdomadaire ou encore un retour à l'âge de 60 ans pour le départ à la retraite. Au niveau plus local, les syndicalistes demandent l'extension de la prime de transport, sa ré-indexation ainsi que son extension à tous les retraités.



Pour pallier les surcoûts de l'insularité, le syndicat souhaite l'obtention d'une "prime de vie chère". Elle viendrait compenser l'inflation sur tous les produits de consommation courante par rapport au continent. Mais aussi un blocage des prix à la pompe par l'Etat ainsi que la revalorisation et l'extension à tous les salariés de Corse de l'indemnité régionale de Transport Corse (IRTC).



La petite nouveauté de cette rentrée 2020, est la reformation du "collectif femme et mixité" qui aura pour but de défendre les salariées victimes d'inégalités au travail.



La mobilisation du 17 septembre



"Quand on demande aux gens de porter des masques on ne les baillonne pas", lance Charles Casabianca. De ce fait, le syndicat organise une mobilisation interprofessionnelle le jeudi 17 septembre au départ de la place Saint Nicolas à Bastia, pour défendre les salariés, leurs droits, leurs acquis contre "la destruction massive des emplois".



Toutefois, la CGT ne pourra pas compter sur les autres syndicats qui ne se sont pas joints à la mobilisation.