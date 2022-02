La CAPA primée pour son excellence numérique

C’est un label donné par Villes Internet, l'association qui fait référence sur le numérique. Il vient saluer les efforts de la collectivité pour mener des actions en faveur d’un numérique responsable. Cela rejoint notre méthode, qui est de faire du territoire ajaccien un territoire intelligent, au service de ses habitants. Pour l’obtenir, nous avons travaillé autour de cinq axes : doter le territoire des infrastructures indispensables aux besoins de la population, proposer de nouveaux services, agir pour le développement économique et social, moderniser notre administration et améliorer la performance interne. Et pour ce faire, depuis 2014, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) s’est dotée d’un plan ambitieux, le premier Plan Numérique Territorial 2014-2020, avec des moyens humains, techniques, du personnel à la pointe et à même de porter des projets, et des moyens financiers à la hauteur.