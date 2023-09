La 47e promotion de l'Institut régional d'administration publique de Bastia fait sa rentrée

Composée de 79 élèves, la 47e promotion de l'IRA de Bastia représente l'avenir de l'administration française. Cette promotion, majoritairement féminine et comptant cinq Corses parmi ses membres, travaillera intensivement pendant six mois avant de pouvoir choisir son affectation, que ce soit sur l'île, dans le sud de la France ou en région parisienne.

À l'occasion de la rentrée, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, s'est exprimé en visioconférence depuis l'IRA de Lyon. Il a rappelé aux étudiants bastiais, ainsi qu'à leurs homologues des quatre autres IRA en France, que le métier d'attaché d'administration, auquel ils se préparent, incarne la vision de la fonction publique de demain : engagée, adaptable aux grandes transformations, opérationnelle et polyvalente.





Des promotions transformées à partir de 2025





En effet, l'administration française connaît actuellement des transformations majeures auxquelles l'IRA doit s'adapter. Depuis 2019, les promotions sont composées de 80 élèves, mais à partir de mars 2024, l'IRA accueillera 115 élèves, pour finalement atteindre une promotion de 192 étudiants en janvier 2025. De plus, l'institut réintroduira un stage de deux mois à partir de 2025, allongeant la formation de six à huit mois. "Cette évolution vise à rendre la fonction publique à nouveau attractive, alors que le nombre de candidats aux concours diminue chaque année" affirme Gérard Clerissi, le directeur de l’IRA de Bastia. "Sur les trois concours [interne, externe et troisième voie, NDLR], nous avons 10 candidats qui passent les épreuves écrites pour un seul poste. Il y a quelques années, ils étaient 15 pour un poste", concède Didier Grassi, le directeur adjoint de l’IRA de Bastia. Avec cet élargissement progressif des promotions, l’État espère redynamiser une profession en perte de vitesse et combler les nombreux départs à la retraite qui devraient arriver d’ici à la fin de la décennie.



La 47e promotion, la dernière avant les grands changements, sera présente sur l’île lors des célébrations du 80e anniversaire de la libération de la Corse. L’institut a souhaité utiliser ce moment historique pour l’intégrer à son programme. "C’est l’occasion de participer pour eux à leur niveau à ces cérémonies, réfléchir au devoir de mémoire et comprendre ce qu’est l’esprit de résistance, au sens historique d’une part, mais également à toutes les idées reçues et les fake news, précise le directeur de l’IRA de Bastia. Nous voulons les aider à développer leur esprit critique à travers nos conférences et nos enseignements". Cette immersion au cœur de l’histoire de la Corse durant la Seconde Guerre mondiale débutera dès le début de la formation, lors de la semaine d’intégration et du traditionnel tour de la ville, où les étudiants clôtureront leur excursion avec une visite au musée de Bastia et la découverte de l’exposition temporaire sur la Résistance, agrémentée d’une conférence sur le rôle des Corses en 39-45 par Sylvain Gregori, le directeur du musée.



Le choix stratégique de la Corse



Les 79 élèves présents dans cette promotion viennent de toute la France, et tous ne sont pas en Corse pour s’implanter ici. « Les IRA ont vocation à pourvoir des postes qui sont dans les régions limitrophes, sauf pour la région Île-de-France qui est partagée entre les cinq IRA, souligne Didier Grassi. C’est ainsi que certains candidats viennent à Bastia pour augmenter leurs chances d’être pris à Paris ». C’est le cas d’Onell Nassau, une étudiante de 24 ans originaire de l’île de la Réunion, qui ne cache pas être venue ici « par stratégie pour les postes proposés après l’école ». La jeune femme, titulaire d’un master de droit, cherche à s’installer dans le sud de la France pour travailler dans la préfecture ou l’administration déconcentrée, mais a également choisi l’IRA de Bastia car « en tant qu’insulaire, j’ai envie de découvrir les spécificités de l’île, ce qui change entre la Réunion et la Corse ». Cet attrait pour les avantages liés aux affectations futures joue en faveur de l’institut, qui peut ainsi se permettre d’attirer les talents. « L’IRA de Bastia possède moins de monde, ce qui accentue les chances de réussite », indique Brice Geneviève, originaire de la Guadeloupe et qui achève un master en administration publique et gestion des collectivités locales. Toutefois, bien qu’ils puissent tomber amoureux de l’île au cours de leur cursus, les 79 étudiants ne se leurrent pas sur leur présence à moyen terme dans l’administration ici puisqu'un seul poste sera disponible en Corse à l'issue de leur formation.