Du 8 au 14 juin, les sentiers de Corse-du-Sud prendront une dimension solidaire. À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’Union départementale des donneurs de sang de Corse-du-Sud lance la première édition de la « Rando des donneurs », une randonnée itinérante imaginée pour sensibiliser au don du sang et remercier les donneurs.



De Bonifacio à Ajaccio, en passant par Porto-Vecchio, Olmiccia, Olmeto, Cozzano ou encore Bastelicaccia, trois marcheurs parcourront chaque jour plusieurs kilomètres avec une idée simple : faire parler du don du sang autrement. L’idée mêle sport, engagement associatif et sensibilisation citoyenne. Une évidence pour les trois marcheurs, passionnés de randonnée. « L’année dernière, on avait déjà fait une marche entre amis à cette même période. Cette année, on s’est dit : pourquoi ne pas donner du sens à cette aventure ? Tant qu’à marcher, autant marcher utile », sourit Bruno Pantalacci, président de l’Union départementale des donneurs de sang de Corse-du-Sud qui prendra lui aussi le départ de cette randonnée solidaire.



Cinq heures de marche par jour



Le départ sera donné le 8 juin à Bonifacio. Chaque étape donnera lieu à un temps d’échange avec les associations locales, les habitants et les municipalités. À chaque arrivée, les marcheurs récupéreront symboliquement une lettre du mot « MERCI ». Un mot qui sera reconstitué à Ajaccio, le 14 juin, pour rendre hommage aux donneurs. « L’idée était de remercier les donneurs parce qu’on ne le fait peut-être jamais assez. Sans eux, il n’y a tout simplement pas de collecte possible », souligne Bruno Pantalacci. « Sur les réseaux sociaux, on va communiquer chaque jour et essayer aussi d’obtenir des promesses de dons. »



Les trois marcheurs prévoient environ cinq heures de marche quotidienne. Si le noyau dur restera réduit, certains bénévoles ou membres des associations locales pourraient rejoindre ponctuellement le groupe sur certaines portions. Le dernier jour, entre Bastelicaccia et Ajaccio, plusieurs participants devraient venir grossir les rangs des marcheurs pour une arrivée collective par la piste cyclable. « On espère que des gens viendront partager quelques kilomètres avec nous selon les étapes », précise le président de l’union départementale.



« On ne collecte jamais assez de poches »



Au-delà de l’aspect symbolique, cette initiative rappelle surtout les besoins permanents en dons de sang en Corse. « On ne collecte jamais assez de poches », alerte Bruno Pantalacci. « En 2025, on en a récolté un peu plus de 9 000. Pour être réellement autonomes, il faudrait entre 11 000 et 12 000 poches par an. »



Un déficit que les associations tentent de combler en multipliant les actions de sensibilisation. Avec un espoir simple : convaincre de nouveaux donneurs de franchir le pas. « Si, pendant cette semaine, une dizaine de personnes qui n’avaient jamais donné se disent : ‘On a entendu parler de ça, on va aller donner’, alors ce sera déjà une réussite. » Une randonnée sans esprit de compétition, mais avec une ambition assumée : remettre le don du sang au centre des conversations et rappeler que les besoins restent permanents sur l’île.