L’usine de jus de fruits de Linguizetta : un modèle de développement durable

La construction de l’usine



En 2018, le projet franchit une première étape, avec la première transformation de fruits, réalisée dans des installations du continent. Il s’agit de tester l’existence d’un marché. En 2020, l’essai est considéré comme transformé et une usine peut être installée en Corse. L’année suivante, l’entreprise est créée, détenue par un collectif de producteurs : outre des producteurs indépendants, l’Atelier est affilié à trois organismes – Terre d’agrumes, l’OPAC, le CANC. Ainsi, au total, 70 % de la filière gravite autour de ce projet. En 2024, ils sont plus de cent associés. « C’est la force de ce projet : c’est un projet collectif », analyse Vincent Marcadal. Et ça fonctionne ! Les producteurs sont à la fois rémunérés pour les fruits qu’ils livrent à l’usine et en tant qu’associés. La jeune société qui fait travailler une dizaine de CDI sans compter les saisonniers, a transformé cette année plus d’un millier de tonnes de clémentines. Son chiffre d’affaires est de plus d’un million et demi d’euros. « On n’a pas encore fini de peindre les salles, mais c’est génial ! Nous sommes des passionnés ! ».



L’usine est achevée en novembre 2023, grâce à l’appui financier de l’ODARC, le soutien de la Préfecture de Haute-Corse et celui du maire qui s’est beaucoup impliqué dans le projet : une installation technique complexe qui permet de traiter un fruit en 3minutes et 20 secondes, transformant son jus en granité glacé, avant de passer à l’étape ultime de la congélation : une technologie qui conserve les qualités organoleptiques des fruits tout juste cueillis. Parallèlement, le process permet d’extraire l’huile essentielle de l’écorce. L’usine produit le fameux jus pétillant naturel à la clémentine de corse, avec infusion de nepita : “A Corsica”. En complément, elle vend, à des industriels et artisans, des ingrédients utilisés aussi bien dans les glaces, les yaourts, les confiseries que dans la bière ou les alcools… C’est ainsi que les éclairs à la clémentine des Vergers Boiron apportent un petit parfum de Corse « sur les plus grandes tables du monde », jusqu’au Japon ou aux États-Unis.











Un modèle environnemental



Développement durable oblige, l’usine est un modèle environnemental. Avec l’appui technique d’EDF, elle a été construite autour de la récupération de chaleur pour limiter la consommation énergétique. « On maximise notammentl’utilisation de l’unité énergétique déployée pour faire du froid, en récupérant la chaleur fatale qu’elle produit. Cela permet de chauffer de l’eau à 65° que l’on réutilise sur la ligne de production. »



S’ajoute à cela la proximité des exploitations – l’usine est au barycentre de l’ensemble des producteurs – qui permet de réduire l’empreinte carbone du transport : un choix qui joue aussi pour la préservation des qualités organoleptiques, le fruit étant pressé sans attendre.







Devenir un acteur majeur de la transformation au-delà des frontières insulaires



Mais pourquoi Atelier “Fruits et Légumes” ? Parce que l’agrume n’est que la mise en bouche d’un projet beaucoup plus ambitieux : « Nous nous sommes appuyés sur lui, parce que c’est une filière unifiée et qui regroupe pas mal de volume, explique Jean-Do. Mais rien n’empêche de faire ce qu’on fait sur d’autres filières insulaires. »



Cet outil de production, qui veut travailler sur son territoire et pour lui, a « des ambitions au-delà des frontières insulaires, avec l'envie d'être un acteur majeur de la transformation des fruits et légumes au niveau de l’hexagone. Notre outil est à la pointe de ce qui se fait au niveau mondial, avec le choix de la technologie autour du froid et la conception de la construction elle-même ». Une ambition qui impose beaucoup de rigueur, d’autant que certains clients – de gros industriels français comme Andros, Vergers Boiron, ou la maison Cointreau – ont des règles très strictes qu’il convient de respecter.



L’Atelier, qui utilise aussi les citrons et va attaquer le pomelos,travaille actuellement sur les co-produits du pressage, notamment les écorces. « On est dans la phase d’amorçage ». L’entreprise teste des technologies de transformation pour les marchés-cibles, en évaluant le rendement industriel et l’intérêt d’un point de vue à la fois financier et qualitatif. Implantée sur 5,5 hectares, elle envisage également d’y créer un verger démonstratif, et d’y planter sa nepita, l’ingrédient qui fait le succès de son soda… « Et puis, on ne peut pas tout dire », sourit mystérieusement Vincent Marcadal.







L’Atelier Corse Fruits et Légumes démontre qu’avec des idées, de la volonté, de la méthode et des solutions techniques, on peut faire beaucoup de choses sur l’île. Qu’est-ce qui pourrait empêcher les Corses de partir à l’assaut des marchés continentaux ? « On est différent des autres, on est unique ! Il faut croire en nous-mêmes. Nous, on y croit ! »