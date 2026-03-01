L’incroyable parcours artistique de Rose Lucchesi

Il était une fois une petite fille de 3 ans qui crayonnait, dessinait, dans la petite loge de concierge de ses parents à Paris. « Mes parents étaient de Loreto mais nous vivions, de façon très modeste, mes parents étaient concierges, à Paris » indique Rose Lucchesi. « J’ai commencé à crayonner, à dessiner sur mes cahiers d’école dès l’âge de 3 ans. A 16 ans j’ai incorporé l’école des Beaux-arts. Mais j’étais d’une nature un peu rebelle et cette école était trop institutionnelle pour moi. Je voulais apprendre mais pas d’une façon académique et je n’y suis restée que 6 mois. A cette époque je ne pouvais peindre que de temps de temps car le logement de mes parents, concierges d’immeuble, était trop petit ».



Rose décide alors de partir en Angleterre. « A l’époque j’avais quelques amis qui fréquentaient le collège américain et la barrière de la langue me laissait souvent à l’écart. Je rêvais aussi de voyage et l’anglais est une langue comprise presque partout». Rose restera 2 ans à Londres, laissant la peinture de côté. Avec son compagnon de l’époque, un Iranien, elle découvre alors le pays du Shah durant 2 ans. Elle qui rêvait de voyage se retrouve ensuite à Los Angeles, puis New-York.



Habile de ses mains, de ses doigts, elle confectionne des bijoux, de petites sculptures en résine que des boutiques de luxe lui achètent. Elle posera ses valises 13 ans dans la « Big Apple » avant de partir dans le Michigan. Elle retrouve ses pinceaux et fait quelques toiles pour des amis. A Washington, une amie lui permettra d’exposer toiles et bijoux dans la fameuse galerie George Town et vendre ses toiles.



Un succès. Son style est affirmé, évoquant force et simplicité « Mon style a bien sûr évolué au fil des ans. Déjà au début, par manque d’argent, j’utilisais de la peinture pour bâtiment et des pinceaux grossiers Plus tard j’ai pu me mettre à l’huile. J’affectionne particulièrement les portraits. Je grossis souvent les traits pour faire ressortir un caractère : un pensif, un incompris… Je fais assez peu de paysages, mais on peut voir ici les toits de Loreto. Quelques animaux aussi, beaucoup de sujets bizarres comme des dragons. Mon art s’est simplifié au fil des ans mais j’ai acquis plus de technique sur les couleurs ».





Après 33 ans aux States, entrecoupés de vacances en Corse, elle revient à Bastia en 2013 où elle investit dans une jolie petite bocante, place Guasco. Cette expo est sa première en Corse avec des tableaux inédits. « C’est un bonheur pour moi d’exposer ici, à Bastia. J’aimerais bien sûr pouvoir montrer mon travail dans d’autres lieux avec encore plus d’œuvres. Ici il y en a quand même 22. J’aimerais aussi me plonger dans la peinture abstraite, en comprendre le principe ».

Pour plonger dans l’univers de Rose, rendez-vous dans la salle d’exposition de L'Appuntu, au 3 rue des Mulets, jusqu’au 30 mars ( Lundi et mardi : 9h - 17h30, sans interruption, Mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 19h, sans interruption)

