Des jeunes Corses au Parlement européen à Strasbourg

Du 12 au 14 mai prochains, dix jeunes Corses vont s’envoler pour Strasbourg pour participer à l’European Rural Youth Dialogue au Parlement européen. Portée par l’association insulaire E Sette Scale, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus+ « La jeunesse sur les routes de l’Europe » et vise à « faire entendre la voix des territoires ruraux et insulaires au cœur des institutions européennes ». « On a répondu à un programme Erasmus+ qui tourne autour de la construction de la citoyenneté et de l’engagement civique de la jeunesse », explique Philippe Salort, président de l’association E Sette Scale, qui organise l’événement en partenariat avec la Maison familiale et rurale (MFR) de Casinca.





La délégation corse, qui « illustre la richesse et la diversité de l'île » est composée d’étudiants en BTS Support à l'Action Managériale (SAM) du lycée Paul-Vincensini à Bastia, d’un musicien mandoliniste de Porto-Vecchio et d’un enseignant agrégé de lettres, originaire de Corse et attaché d’enseignement à la Sorbonne. À Strasbourg, les jeunes Corses rejoindront une soixantaine d’autres jeunes venus de territoires ruraux en France, Estonie, Roumanie ou encore Islande. Ensemble, ils travailleront autour de plusieurs thématiques communes aux territoires ruraux européens, parmi lesquelles « la sauvegarde des savoir-faire ruraux et les difficultés de mobilité ».





Pendant deux jours, les 70 participants prendront part à des ateliers collaboratifs, des échanges et des débats organisés au sein même du Parlement européen, « en siégeant comme de véritables parlementaires avec interprètes en direct ». La journée du mardi aura pour objectif de « partager des recommandations nationales préparées en amont par chaque groupe ». La journée du mercredi, quant à elle, sera consacrée « au vote des recommandations finales » et « à la rédaction collective de l’European Rural Youth Advocacy Paper, un Livre Blanc qui sera officiellement remis aux décideurs européens ». « Le document, fruit du travail collectif de 70 jeunes issus de quatre pays, constitue une contribution concrète aux débats européens sur la jeunesse », précise Philippe Salort.





L’objectif de cette mobilité est de « transformer l'engagement local de ces jeunes en une participation democratique concrète ». « En travaillant aux côtés de leurs pairs européens, ils contribuent à réduire l'éloignement institutionnel souvent ressenti dans les territoires ruraux et insulaires et à prouver que ces voix ont leur place, à Bruxelles comme à Strasbourg. Le voyage est très important pour les jeunes, ils ont hâte de partir. »



En parallèle des échanges institutionnels, l’association E Sette Scale proposera également d’autres activités en lien avec le patrimoine, la culture et l'engagement citoyen, et notamment un atelier autour de la figure de Napoléon. « C’est une figure clivante mais qui est pourtant à l'origine de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui », souligne le président de l’association. « Nous allons organiser des jeux et des contextualisations historiques à ce sujet pendant une heure dans un endroit au Parlement européen. C’est une activité qu'on va aussi ouvrir aux autres jeunes, pour qu’ils puissent découvrir un morceau de l’histoire de Corse, et élargir sur l’histoire de France. »

