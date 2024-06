"L’été s’ra show" et « Totalement 80 » avec plus de 4 000 spectateurs attendus à Porto Vecchio puis à Biguglia

«Corsicom est une filiale du Sporting Club de Bastia spécialisée dans la communication et l’événementiel » rappelle Thomas Sereni son directeur général. A son actif déjà de belles manifestations comme l'Isula Race avec la présence du champion du monde de cyclisme Julian Allaphilippe, U Festivale di a Canzona Corsa, du tennis… « Nous avons eu l’idée de faire venir ces stars des années 80 car cela constitue l’occasion de réunir toutes les générations, à l’image du Sporting » poursuit Thomas Sereni. «Initialement nous voulions l’organiser au stade de Furiani mais en raison des travaux de rénovation de celui-ci nous avons dû trouver des solutions de repli pour ce qui sera une belle aventure. J’ai assisté à un concert organisé par le RC Lens, devant 20 000 spectateurs, c’était énorme ».



Ces solutions de repli seront donc le 22 juillet le complexe sportif du Prunello à Porto Vecchio et le 24 juillet l’hippodrome de Casatorra. « Ces deux manifestations se feront donc avec deux communes partenaires de la SIC du Sporting, Biguglia et Porto Vecchio » précise Thomas Sereni.

Ces deux soirs, la société Broome Production et Corsicom accueilleront ces idoles des années 80 qui font toujours danser de nos jours. «C’est un réel bonheur de venir en Corse » s’exclame Olivier Kaefer, fondateur de Broome Productions après avoir été de longues années le producteur de Star 80. «Je suis un enfant des années 80 et ma carrière je la dois à une bonne étoile et à des artistes comme Amanda Lear, véritable mentor, ou Patrick Juvet. A un moment des artistes ont disparu de la scène, on les a remis sur le devant de celle-ci ». Après le succès de Star 80 le producteur a voulu prendre un peu de recul et a cédé son affaire. Bien vite les années 80 lui ont manqué et le revoilà avec ce super show intitulé « Totalement 80 ».





« Sur scène j’ai pu faire de nouveau chanter ensemble certains artistes qui s’étaient séparés comme David et Jonathan par exemple ».

A la baguette, à la présentation, en maitre de cérémonie, une star du petit écran : Jérôme Anthony. « Partout où l’on passe, il y a une véritable ferveur » souligne l’animateur. « Il est important de souligner que c’est un show en live, avec 7 musiciens et les vrais artistes des années 80 ». Et Olivier Kaefer de surenchérir : « Les artistes interprètent leurs chansons mais aussi, de façon collégiale, d’autres chansons qu’ils aiment ou des medleys ».





Une partie des recettes de l’évènement sera reversée aux Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse, partenaire des deux soirées.

Les portes du concert, tant à Biguglia qu’à Porto Vecchio, ouvriront à 19 heures pour un début de spectacle à 21 heures. « Nous avons bien sûr pensé aux places de parking avec des systèmes de navettes et il ne devrait pas y avoir de problème » souligne Sophie Lamassoure, directrice adjointe de Corsicom, en charge de l’organisation. « Sur place les spectateurs trouveront aussi des stands de restauration » complète-t-elle. .





Plus de 4 000 spectateurs sont attendus sur chacun des deux sites et les billets sont d’ores et déjà en vente au SCB, Weezevent, Corse billet ou la FNAC.





Sur la scène de 120 m² on pourra applaudir Samantha Fox, Weather Girls, Lio, Plastic Bertrand, Partenaire particulier, David et Jonathan, Début de Soirée (Sacha), Bibie, Jean Schulteis, Gold (by Alain Lorca), Richard Sanderson, Gibson Brothers, Pauline Ester, Leopold Nord….