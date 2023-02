L'électricité est plus chère de 15% à partir de ce mercredi : qui est concerné en Corse ?

Après le gaz en janvier, ce mercredi 1er février, c'est au tour de l'électricité d'augmenter. Une hausse programmée qui va concerner à la fois les particuliers et les petits professionnels et qui sera limitée à 15% dans le cadre du bouclier tarifaire gouvernemental.

Si les barèmes de calculs avaient été respectés, et sans ce bouclier décidé par l’État pour protéger les consommateurs, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) indique que l'augmentation aurait dû être de 99,22% et non de 15% le mois prochain.



Plus de 20,5 millions de foyers concernés en France et 276 000 en Corse

A partir d'aujourd'hui la hausse concernera dans l'Hexagone 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels, ainsi que la Corse où 276 000 clients seront concernés et l'Outremer, mais pas la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui ont leurs propres tarifs.



"Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois", précise EDF à l'AFP. Pour les clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera appliquée.

Les tarifs de l'électricité étaient gelés en France depuis le 1er février 2022, date à laquelle ils avaient augmenté de 4%, en vertu du "bouclier tarifaire" annoncé en octobre 2021 par le gouvernement d'alors. Au total, ce tarif a donc augmenté de 19,6% depuis 2021.

La subvention publique, pour le gaz et l'électricité, coûtera 46 milliards d'euros à l'Etat en 2023, selon Bercy mardi.