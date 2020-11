L’élection de Miss International France reportée en avril 2021

- Vous êtes déçue ?

- Oui, forcément j’ai été un peu déçue mais je comprends totalement. La situation est compliquée et dangereuse. Nous ne pouvions pas prendre le risque qu’une d’entre-nous soit contaminée ou même un membre du public. Les répercussions auraient pu être graves. Certains membres de ma famille sont des personnes fragiles et ils devaient venir me soutenir à l’élection. Ce n’était vraiment pas prudent. Avec du recul, je pense que c’était la meilleure décision. Cela me laisse plus de temps pour me préparer et qui sait, peut être qu’en avril la situation sera plus simple et plus sécuritaire pour tout le monde donc c’est un mal pour un bien finalement.



- Toujours motivée ?

- Bien sûr ! Je reste très motivée ! Et je donnerai le meilleur de moi-même pour aller le plus loin possible dans l’aventure. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Merci également à mes partenaires d’être toujours présents malgré cette triste nouvelle. Je tiens aussi à soutenir tout le secteur médical qui se bat tous les jours pour soigner les personnes contaminées et toutes les familles touchées de près ou de loin par cette maladie. Respectons les gestes barrières, protégez vous les uns et les autres.

Alors que les préparatifs allaient bon train pour l’élection prévue ce 18 octobre, la région Hauts de France, et donc la ville de Roubaix où devait se tenir la manifestation, a été placée en alerte maximale. D’où le report, avant même la décision du gouvernement de recourir en ce mois de novembre au re-confinement. Le comité a bien sûr débattu avec le soixantaine de candidates régionales et les déléguées régionales sur les différentes possibilités de maintenir ou non l’élection en présentiel, avec notamment le choix d’un autre lieu. Mais cela aurait occasionné de nombreux déplacements. Il y avait aussi le choix du huis-clos mais les candidates souhaitant une vraie élection, avec un public soutenant ses miss, cette solution a aussi été repoussée.Du coup, Davia Mariotti qui devait représenter la Corse a du regagner son domicile suisse pour son travail.«Je suis aujourd’hui en Suisse à Genève et point de confinement pour moi pour le moment » explique la jeune fille.«La région des Hauts de France étant en alerte rouge, nous avions le choix entre faire une élection à huit clos ou bien la reporter. Avec les autres miss, nous avons toutes voté et la majorité a préféré reporter l’élection. Celle-ci devrait donc avoir lieu le 25 avril 2021, en espérant que cette fois-ci la situation le permette. Du coup il n’y aura pas de Miss International France 2020. Les candidates régionales 2020 restent en titre une année supplémentaire et vont concourir pour Miss International France 2021. Comme tous les concours internationaux ont également reporté leur élection à Novembre 2021, le comité a suivi le mouvement ».