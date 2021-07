L’école St-Exupéry de Borgo obtient le label «Ecoscola»

Ce programme EcoScola, en partenariat avec le rectorat de Corse, a été conçu par le Syvadec en 2016 et a pour objectif d’ancrer davantage les comportements éco-responsables dans les établissements scolaires sur la thématique du tri et de la prévention des déchets, en accompagnant les enseignants dans la formation des élèves. En lien avec ses collectivités membres, le syndicat accompagne les établissements volontaires dans l’élaboration de projets personnalisés, adaptés à leur fonctionnement. Il s’agit de la mise en œuvre d’un programme régional pluriannuel, visant la labellisation d’un nombre croissant d’écoles chaque année. Cet accompagnement porte sur deux périodes : d’Octobre à Mars sur la thématique du tri sélectif et de la valorisation et d’avril à Juin sur la thématique de la prévention.

A l’école St-Exupéry de Borgo les actions ont consisté en :

- Une exposition à partir d'exposés et de maquettes de CM1 de l'école pour les autres classes sur les déchets et les énergies / mise en place d'ambassadeurs du tri dans chaque classe.

- Intérêt pour l'école : éducation au développement durable dont l'apprentissage scolaire des bons gestes éco-citoyen est transféré au domicile des enfants, comprendre les enjeux du développement durable pour agir en futur éco-citoyen responsable.

Et le message est plutôt bien passé puisque l’école a obtenu son label. Un grand bravo aux élèves et à leurs enseignants.