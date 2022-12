L'année 2022 a été la plus chaude jamais mesurée en France

🔴💧#2022, anomalie de températures et déficit de précipitations sur quelques villes du Sud-Est - valeurs provisoires jusqu'au 15 novembre 2022 par rapport aux normales 1991-2020 👇 https://t.co/r3mDxAOi49 pic.twitter.com/eFRiVdVyqL

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) December 1, 2022



Quelles que soient les températures enregistrées en décembre, sur l'ensemble de l'année, le thermomètre atteindra au moins 14,2 degrés en moyenne, à la suite de plusieurs vagues de chaleur extrêmes, dont trois durant l'été, soit une "anomalie climatique de +1 à +1,5 degré. Selon Météo France, ces épisodes estivaux auraient été "hautement improbables et nettement moins intenses sans l'effet du changement climatique".L'année a été marquée par plusieurs épisodes de chaleur : trois vagues cet été (15 au 19 juin, 12 au 25 juillet et 31 juillet au 13 août), soit un record de 33 jours, et deux hors saison (en mai et fin octobre) avec, en contrepartie, très peu de périodes froides. "Tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril", souligne encore Météo-France.Principale conséquence de ce réchauffement: une "sécheresse historique" qui a été l'élément déclencheur de méga-feux comme ceux observés en Gironde et même en Bretagne cet été.