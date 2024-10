L'U.S.J.F. Furiani récompensé par la FFF pour son engagement dans le futsal

Ce mercredi 9 octobre, la « Rentrée du Foot » a pris ses quartiers au stade du Bastio, à Furiani, marquant ainsi la reprise des activités sportives après la rentrée scolaire. Classée « Grande Cause Nationale » pour 2024, cette journée orchestrée par la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur a pour ambition de promouvoir les pratiques footballistiques variées à travers le pays. À Furiani, elle a réuni près de 150 enfants venus célébrer le lancement de la nouvelle saison.



L’événement fut aussi l’occasion pour le club U.S.J.F. Furiani de recevoir le label FFF, récompensant sa récente création d’une école de futsal. « Il existe plusieurs labels : le label jeune, le label féminin et le label futsal. Le club U.S.J.F. Furiani a été labellisé par la FFF pour la création de son école de futsal. Cette reconnaissance atteste de la qualité de l’accueil, de la formation des éducateurs et du développement des joueurs et joueuses. C'est un gage de qualité pour les adhérents », a expliqué Vincent Norlogues, président de la Ligue de Foot Amateur et représentant de la FFF.



Ce label marque un jalon pour l’U.S.J.F. Furiani, le premier club de futsal en Corse à obtenir cette reconnaissance officielle de la FFF. Selon Pierre Fontana, directeur technique régional de la Ligue Corse de Football, « l'obtention d'un label FFF requiert un travail et un suivi constants, avec des démarches longues, parfois entamées jusqu'à deux ans auparavant dans le cas de l'U.S.J.F. Furiani. »



Avec plus de 23 millions de licenciés en France et près de 800 000 jeunes engagés, la « Rentrée du Foot » propose une immersion dans le monde du football local tout en insistant sur l'importance de l’activité physique pour les jeunes. « Il s’agit d’officialiser le début de la saison de football pour les jeunes. C'est une journée qui leur permet, en plus de jouer au foot traditionnel, de les sensibiliser à l'importance de pratiquer une activité. C'est un jour de fête pour tous ces enfants qui reprennent leur saison en s'éloignant des matchs classiques. Au programme : des jeux d'adresse et des quiz sur l'arbitrage pour pratiquer le football de manière ludique et amusante », précise Pierre Fontana.



Cette célébration annuelle ne se contente pas de marquer la reprise du football ; elle valorise aussi les initiatives locales, comme celle du club U.S.J.F. Furiani, qui contribuent à la diversité et à la richesse de ce sport en Corse et en France.