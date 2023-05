"L’Odyssée des possibles" fait escale à Ajaccio

« L’Odysée des possibles » a fait escale dans la cité impériale. Il s’agit d’une expédition féminine et pluridisciplinaire prenant la forme d’un think tank pour porter la voix des femmes au service de la mer en Méditerranée.

Initiées par l’association Women For Sea, le catamaran et son équipage féminin a largué les amarres au port Charles Ornano pour venir à la rencontre d’un public scolaire et dispenser des ateliers. « Nous les faisons monter à bord et nous leur expliquons le fonctionnement du bateau, explique Eva, étudiante en Océanographie et bénévole sur l’aventure. Le bateau finalement est représentatif du travail en équipe, mais aussi des ressources limitées qu’il nous faut économiser. Les élèves peuvent donc à travers ce parcours faire le parallèle avec la démarche écologique qu’il faut mener sur la planète notamment afin de préserver les milieux marins ».



Quatre équipages de neuf femmes se succéderont à bord du voilier, chaque semaine durant un mois. Les équipages ont été sélectionnés via un processus de candidatures et constitué de sorte que ceux-ci soient représentatifs de la société. « Cette rencontre est le fruit d’une collaboration entre le Port Charles Ornano, la municipalité, l’Office de l’Environnement de la Corse et Women For Sea , a expliqué Caroline Corticchiato, adjointe au Maire d’Ajaccio, déléguée à l’environnement. L’objectif étant une sensibilisation auprès des élèves des écogestes et plus largement de la protection de l’environnement et particulièrement de la mer Méditerranée. Cela fait partie des actions inscrites sur les certifications en la matière du port Charles Ornano. Nous avons aujourd’hui une urgence mondiale et européenne en matière de réchauffement climatique et écologie. L’actualité nous le rappelle tous les jours. En ce qui concerne notre mandature, c’est une priorité et un pilier de notre engagement ».



Ainsi, l’élue à l’environnement accompagnée de Paul Corticchiato, directeur du port d’accueil et de Rose-Marie Ottavi, adjointe au Maire également déléguée aux affaires scolaires, a accueilli les élèves de l’école Saint Paul. Ces derniers ont eu l’opportunité donc de visiter une embarcation tout en apprenant les gestes utiles pour la préservation de l’univers marin qui les entoure.