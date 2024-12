L'OGC Nice en 1930 : premier club continental à affronter le Sporting à Bastia !

1930.

c'était il y a presque 100 ans

L'OGC Nice, qui a été l'adversaire récent de l'USC Corti et qui se mesurera également en coupe de France le 15 janvier prochain au Sporting contre lequel il n'avait plus joué en compétition officielle au stade Armand-Cesari depuis 2017, est une vieille connaissance du football bastiais.



Il fut, en effet, le premier club continental à venir jouer sur le Stade Olympique de la place d’armes - c'était son appellation de l'époque - contre le Sporting club de Bastia.

On ignore quel fut le score de cette première confrontation (on parle d'un 6-2 pour les Niçois) mais on sait que les … stadiers de l'époque étaient des tirailleurs sénégalais venus de la Caserne Watrin (le Palais des Gouverneurs) toute proche.



Cela ne contribuera sans doute pas à atténuer la rancœur des accaniti bastiacci, mais il fallait quand même que cela soit rappelé.



