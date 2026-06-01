L’OFB mène une opération de police d’envergure sur le littoral méditerranéen

Les eaux de Méditerranée occidentale constituent un important réservoir de biodiversité, avec des habitats remarquables comme les herbiers de posidonie, les récifs ou les lagunes, ainsi que de nombreuses espèces protégées. Le réseau d’aires marines protégées couvre plus de 80 % du littoral méditerranéen français.

L’OFB, chargé de missions de police de l’environnement à terre et en mer, agit sous l’autorité du préfet maritime de la Méditerranée pour préserver ces espaces face aux pressions croissantes liées notamment à la fréquentation touristique, à la plaisance et à la pêche de loisir.

L’opération menée durant le week-end de l’Ascension a mobilisé les services départementaux de la façade méditerranéenne ainsi que les parcs naturels marins du Cap Corse et de l’Agriate et du golfe du Lion. Certains contrôles ont été réalisés conjointement avec la gendarmerie maritime.

Cette première opération coordonnée à l’échelle de la façade méditerranéenne s’inscrit dans le cadre d’AIRPRO, organisée du 1er mai au 1er juin 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Les contrôles ont porté notamment sur la protection des herbiers de posidonie et le respect de la réglementation sur l’ancrage des navires de plaisance. Les agents ont également vérifié l’application des règles relatives à la pêche de loisir, particulièrement dans les parcs naturels marins, ainsi que la protection des sites de nidification des oiseaux sur les côtes sableuses.