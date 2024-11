L'Île des Voix, un concours de chant à Porto-Vecchio pour faire émerger de nouveaux talents insulaires

Ùn hè micca The Voice, mais ça y ressemble : samedi 23 novembre à Porto-Vecchio, les fauteuils rouges de la Salle rouge ne buzzeront pas, comme dans l’émission télé. Il n’empêche : c’est bien un concours de chant que la salle de spectacle porto-vecchiaise va accueillir toute la soirée. Son nom ? L’Île des Voix, née dans l’esprit de deux Porto-Vecchiais loin d’être inconnus au bataillon : Delia Lucia, auteure d’une dizaine de chansons, interprète avec Garou de Peut-être qu’un jour d’Antoine Ciosi (titre présent sur l’album de reprises Corsu Mezzu Mezzu 2). Et accessoirement fille de Jacques Culioli. Dans cette belle idée, elle est accompagnée par Brice Colombier, guitariste de Jean Menconi et Nolwenn Leroy, mais qu’on a pu voir aussi dans une émission télé… The Voice, bien sûr.Delia et Brice ont grandi à Porto-Vecchio, ils sont amis d’enfance. « On s’est retrouvés en 2020, se souvient Delia Lucia. Je chantais déjà à l’époque, mais Brice m’a remis dedans. Il m’a dit : Viens, on enregistre. Et on a fait un album ensemble ! » Depuis, ils ne se sont plus quittés. Et en parallèle de leurs projets artistiques, a germé une idée : « On voulait créer de la vie à Porto-Vecchio. On a pensé à un concours de chant, mais pas un concours qui oppose les gens. Un concours qui les réunisse, qu’ils soient paroliers ou musiciens », explique la chanteuse.Delia et Brice en touchent deux mots aux réseaux sociaux, qui font le reste : « On pensait avoir personne, mais on a reçu près d’une centaine de candidatures sur toute la Corse », s’en étonne encore la chanteuse porto-vecchiaise. De jeunes talents âgés de 6 à 40 ans castés sur vidéo, et qui devaient répondre à deux critères principaux : « Vivre en Corse, car le concours, c’est l’Île des voix. Et puis ne pas avoir de projet trop avancé, car on veut faire découvrir des artistes qui ont besoin de visibilité. » Au final, vingt candidatures ont été retenues, « issues d’un peu partout en Corse ».Ces vingt candidats se produiront ce samedi 23 novembre, devant un jury notamment composé de la parolière Ariana Quatrefages et d’un représentant de la plate-forme de musique K’scolta. A gagner : trois prix, dont une guitare acoustique, un kit d’enregistrement studio casque et micro et une participation au NRJ Corsica Party , qui aura lieu en juin à Bastia. Les candidats auront carte blanche : « Il y aura du chant corse, de la variété française, des chansons originales ou des reprises. L’accompagnement, ce sera soit piano, soit guitare, ou bien bande-son. »Vivre The Voice à l’usu corsu, c’est donc possible, et pas devant la télé. Tous ces talents en herbe auront besoin d’être encouragés : rendez-vous à 19 heures dans la Salle rouge. L’entrée est à 15 €. La recette sera réinvestie en vue de l’organisation du prochain concours, car l’Île des Voix a l’ambition de s’implanter dans le paysage événementiel porto-vecchiais. De leur côté, Delia Lucia et Brice Colombier ont un autre projet en tête, en lien avec la musique et Porto-Vecchio. « Mais on ne veut pas trop en dire pour l’instant, de peur de se faire voler l’idée. » A suivre, donc !