Bastia : le festival Corsica Party revient pour une nouvelle édition du 27 au 29 juin

« Le Festival Corsica Party s’évertue à mettre en valeur, la vitalité, la création artistique et culturelle, la langue corse, les artisans, nos Traditions, nos acteurs économiques. C’est une manifestation qui valorise tout cela, dans un formidable écrin, celui de la ville de Bastia » résume Bernard Mosca, le Président du festival et patron des deux radios partenaires, NRJ et Chérie FM Corse à l’orée d’une nouvelle édition de cet évènement devenu incontournable.



Jean-Paul Poletti, parrain de la soirée « A Voce di a Corsica Party »



Une première étape s’est déroulée hier à Corte dans le cadre du partenariat entre le Centre Culturel de l’Università di Corsica et le Festival Corsica Party lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au Spaziu Universitariu Natale Luciani en présence de Davia Benedetti, directrice du Centre Culturel de l’Università di Corsica, Louise Miniconi, responsable administrative du Centre Culturel de l’Università di Corsica, Sylvia Gensollen, assistante en médiation culturelle et communication, les membres des ateliers chants du CCU sélectionnés par le Centre Culturel de l’Università di Corsica et les organisateurs de la manifestation, comme l’explique Bernard Mosca : « Dans le cadre de cette manifestation, nous mettons en avant depuis 5 ans déjà des membres des ateliers chants sélectionnés par le CCU, qui participeront au Festival et qui pourront ainsi rencontrer, discuter, échanger avec l’ensemble des artistes insulaires, qui seront présents le vendredi 28 juin dans le cadre d’A Voce di a Corsica Party ».



Une soirée, parrainée par Jean-Paul Poletti, qui verra la participation de plusieurs artistes corses dont les membres des ateliers chants sélectionnés par le Centre Culturel de l’Università di Corsica mais également un artiste national de renommée internationale. Lors des éditions précédentes, des artistes comme Claudio Capeo ou Marina Kaye avaient participé à cette soirée au cours de laquelle se déroule la cérémonie de remise d’un trophée envers une personnalité ou une action valorisant la Corse.



Le métier de doubleur mis en valeur lors de la cérémonie d’ouverture du festival



La veille, le jeudi 27 juin, au Cinéma le Régent de Bastia, les différentes personnalités et invités venus soutenir et participer au Festival, seront valorisées dès leur arrivée en passant devant la presse sur les marches Pascal Paoli revêtues pour l’occasion d’un tapis rouge. Une soirée où sera mis en valeur, le métier de doublage en projetant un film (Paddington 2 après Terminator l’année dernière) en entièrement doublé en langue corse en partenariat avec l’association « Fiura Mossa ». A cette occasion, le public et les intervenants pourront échanger avec Donal Reignoux, la voie française de Spiderman et d’autres films tout aussi cultes.



Enfin, le samedi 29 juin, place à la grande soirée, la NRJ Corsica Party, qui clôturera le Festival en réunissant des artistes corses, nationaux et internationaux devant plusieurs milliers de spectateurs, comme chaque année. Devenu en quelques années, un rendez-vous incontournable, et entièrement gratuit, ce festival se positionne comme un véritable carrefour de rencontres, avec pour ambition de mettre en lumière les talents de la Corse.