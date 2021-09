L'Ile-Rousse : un atelier d’écriture animé par Alexandre Oppecini

« Du témoignage au récit » ou comment transformer un texte brut en texte littéraire ou théâtral c'est le thème de l'atelier pendant lequel chaque participant produira un court témoignage d’un moment fort de son existence, qui

sera porté à l’écrit et ensuite dit, tel quel, par deux comédiens.



A partir de cette expérience la 2 ème journée de l’atelier sera consacrée à l’écriture proprement dite, aux échanges et à la lecture de ces témoignages.





Infos pratiques

L’atelier est ouvert à tous publics à partir de 18 ans.

Capacité maximum : 10 personnes.

L’inscription et la participation à l’atelier sont GRATUITES. Seule l’adhésion à l’association sera demandée : 20 € pour l’année.

Lieu : Espace culturel de l’Associu ARTELIBRI – Casa Salvini – Place Paoli - 20220 Ile Rousse

Tel. 06 73 21 70 67 / Mail : artelibri.lisula@gmail.com

Facebook : Associu Artelibri

Horaires de l’atelier : 10h-13h / 14h30-17h





Qui est Alexandre Oppecini ?

Il est auteur, réalisateur, metteur en scène, comédien. Il a notamment mis en scène La Passion de Maria Gentile d’après l’œuvre de Marie Ferranti et créé les spectacles Spoon River d’Edgar Lee Master ou encore Microfictions de Régis Jauffret. Il a également réalisé le court métrage Sur tes Traces Grand Prix du Festival Arte Mare 2018 et récemment Arabacciu programmé sur la chaîne Arte fin 2021. Sa dernière pièce Main dans la main a été créée au printemps 2020 et diffusée sur France 3 Corse Via Stella.