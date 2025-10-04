L’Île-Rousse - La plus vieille foire de Corse bat un record de participation pour sa 196ᵉ édition

La 196ᵉ édition de la Foire de Lisula, la plus ancienne foire de Corse, ouverte de puis le 1er octobre se poursuit jusqu'au dimanche 5. Organisée pour la sixième année consécutive par le Comité des fêtes À Marinella, présidée par Nicolas Albertini, elle demeure un rendez-vous incontournable pour les lisualni, les Balanins et bien au-delà.



« C’est un moment particulier pour les Île-Roussiens, les Balanins et la Corse entière, car il marque un peu la fin de la saison. C’est un moment de joie, de partage, qui nous permet de nous retrouver, de revoir amis et famille, pour des instants que nous espérons toujours exceptionnels », confie Nicolas Albertini.



Une tradition bientôt bicentenaire

Née au XIXᵉ siècle, la foire de L’Île-Rousse approche doucement de son bicentenaire. Un symbole fort pour une manifestation qui a su traverser les époques, en restant fidèle à son esprit populaire et convivial.

« N’en déplaise à nos amis niulinchi, A Fiera di Lisula est la plus vieille foire de Corse. Et nous espérons pouvoir l’accompagner jusqu’à ses 200 ans », poursuit le président.



Une édition record : 124 exposants

Cette année, la foire bat tous les records avec 124 exposants, un chiffre jamais atteint jusque-là. Entre artisans, producteurs, forains et restaurateurs, l’événement s’étend sur plusieurs espaces. Un côté artisanal, un espace restauration et buvette, et le secteur forain, avec ses manèges et ses animations.

« Des fois, certains critiquent la foire, mais tous les ans nous progressons. Cette année, 124 exposants, c’est un record absolu. Cela prouve que tout le travail du comité fonctionne », se réjouit Nicolas Albertini.



Authenticité et savoir-faire local

Depuis plusieurs années, le comité veille à préserver l’identité artisanale et locale de la foire. Les participants sont soigneusement sélectionnés pour garantir la qualité et l’authenticité des produits proposés.

« Nous privilégions les artisans qui produisent eux-mêmes, pas les simples revendeurs. Nous essayons d’avantager les Balanins et les Corses. L’idée, c’est d’élever le niveau, de coller à l’esprit des foires labellisées par la FFRAAC, même si nous n’y sommes pas rattachés à cause de la présence de la fête foraine », précise le président.



Sécurité, préparation et nouveautés

Organiser un tel événement demande une longue préparation. Les réunions débutent dès les mois de janvier et février. Le comité, composé d’une quinzaine de bénévoles, s’attache à chaque détail, notamment en matière de sécurité.

« Pour les manèges, nous faisons venir un contrôleur agréé du continent, qui valide leur mise en service. Cela fait des années que nous procédons ainsi et tout se passe parfaitement », assure Nicolas Albertini.



Des animations pour rythmer les après-midis

Et pour dynamiser les après-midis souvent plus calmes, le comité des fêtes a choisi cette année d’enrichir le programme en proposant des animations.

Les visiteurs peuvent ainsi assister à la fabrication traditionnelle du brocciu, réalisée en direct par un berger venu partager son savoir-faire. L’artisanat est également mis à l’honneur à travers une démonstration de coutellerie, permettant de découvrir les gestes précis et le travail du métal.

L’artiste Marcellu Lepidi, créateur de l’affiche officielle de cette 196ᵉ édition, est venu quant à lui dédicacer son œuvre et échanger avec le public.

Enfin, un atelier original autour de la tomate d’exception, proposé par Antoine Allegrini et Serge Ricco, invite à suivre toutes les étapes, de la graine à l’assiette, illustrant ainsi le lien entre production et gastronomie locale.



Sur place, le public peut découvrir une large palette de spécialités locales, allant du miel aux préparations artisanales, en passant par de nombreuses saveurs du terroir et des démonstrations de savoir-faire gastronomiques et artisanaux, témoignant de la richesse et de la diversité du patrimoine insulaire.



Autant de moments conviviaux qui viennent enrichir cette foire historique, toujours fidèle à sa vocation première : rassembler, valoriser et transmettre.