L’IRA de Bastia fait don de matériel informatique à l’association CorSénégal

L’association CorSénégal a vu le jour en 2015, créée paretLe premier est sénégalais, amoureux de la Corse, le second, corse amoureux du Sénégal où il a été enseignant en physique-Chimie durant une dizaine d’années. « Nous connaissons toutes les problématiques du Sénégal et nous avons décidé de venir en aide à la population défavorisée qui y vit » explique« Nous œuvrons dans le cadre d’une démarche humanitaire notamment dans le domaine de l’éducation, la santé et le sport. Aujourd’hui le gouvernement de mon pays n’a pas les moyens de sa politique dans ces domaines».Déjà en mars 2018 , l’association « CorSénégal » avait pris livraison de 40 ordinateurs en état de marche, don de la Communauté d'agglomération de Bastia. Ce jeudi 27 octobre 2022, l’a remis à Mamadou Faye, le président de l’association et Marcel Bernacchi, son secrétaire général, 10 ordinateurs reconditionnés par les informaticiens de l’IRA.« On est vraiment très heureux de pouvoir aider à notre niveau cette association d’un joueur emblématique du SCB, club avec lequel nous avons des liens privilégiés » déclare, le directeur de l’IRA de Bastia. « Il est vrai qu’on a des points communs avec ce club comme l’esprit d’équipe et l’esprit de compétition, dans le bon sens du terme. Notre institution est sensible au partage et va bientôt recevoir une délégation vietnamienne pour une mission de coopération. Pour moi c’est presque un retour aux sources car lorsque j’ai débuté dans l’éducation nationale à Montpellier, nous avions fait un voyage au Sénégal »Grâce notamment à, chargé de communication de l’IRA de Bastia, adjoint à, directrice de la Formation Initiale, présente elle-aussi ce jeudi avec ses côtés, ce sont donc 10 PC complets, pas très anciens d’ailleurs, qui ne servaient plus à l’IRA, qui vont prendre le chemin de l’Afrique. « Ce matériel va être très utile à nos gamins là-bas car aujourd’hui ce matériel fait défaut, on est mal lotis, or l’informatique fait aujourd’hui partie de la vie courante, tout se fait par Internet » se réjouit Mamadou Faye. « Notre association agit très souvent sur le volet éducatif pour favoriser l’avenir des enfants et le numérique dans l’éducation est d’un grand secours ».a d’autres projets en cours, en bonne voie de concrétisation, comme la fourniture d’une ambulance à un village de pêcheur,, à 35 km de la capitale. « Elle sera notamment très utile aux femmes enceintes du village qui éprouvent les pires difficultés pour rallier un établissement hospitalier ».Autre beau projet, établir en 2023 un lien culturel entre un village sénégalais et lavia l’