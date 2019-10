L'Egypte invitée d'honneur de la 21ème édition des Rencontres Musicales de Méditerranée

« La sinfonia », pièce instrumentale qui est l’ouverture de l’opéra « Nabucco », jouée conjointement par les musiciens d’Italie et de France et le chœur des esclaves hébreux « Va pensiero », interprété par le « Gaulitanus Choir » de Malte, accompagné par le grand orchestre symphonique des Rencontres, dirigé par le Maestro du Conservatoire de Musique de Milan, Alessandro Bombonati.

Ces rencontres sont l’occasion d’assister gratuitement à concerts exceptionnels. Des Rencontres appréciées tant pour leur qualité artistique que pour l'atmosphère de simplicité, d'amitié et de dialogue qui y règne. Y participent l’Algérie, la Corse, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte - nous vous en reparlerons - à l’occasion du 150anniversaire de l’ouverture du Canal de Suez et puisque l’année 2019 a été proclamée « Année culturelle France Egypte ».L’Egypte sera donc le pays invité d’honneur de ces XXIèmes Rencontres.Thème cette année : La nation. Et notamment à travers l’opéra de Giuseppe Verdi « Nabucco ».Lors de la soirée de gala, le samedi 9 novembre à 20 h 30 au Théâtre municipal de Bastia, ce thème sera développé, en clôture des Rencontres, par deux morceaux extraits de cet opéra.L’Orchestre accompagnera également le morceau final, « O Generale », interprété par le groupe corse « Voce Ventu ».« L'Association des Jeunesses Musicales de Méditerranée, organisatrice de l’événement, prend en charge l'ensemble de la manifestation. De nombreux bénévoles assurent la mise en place des concerts et toute la logistique qui en découle. Tous les concerts organisés par l’Association des JMM sont proposésaux différents publics de Corse » souligne Georges de Zerbi, le président de ces Rencontres qui se dérouleront à Bastia mais aussi à Ajaccio, Bonifacio, Calenzana, Pigna, Folelli, Migliacciaro, Oletta, Sisco (voir programme ci-joint)CNI a rencontré le chef d’orchestre de ces Rencontres, Georges de Zerbi