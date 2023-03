L’Associu Sporting Bastia 92 lance l’opération "Des chaussures pour le Maroc"

« L’idée nous est venue lors de notre participation au tournoi de football de Meknès auquel était invitée notre association », explique Didier Grassi, vice-président de l’AS Bastia 92 . « L’association marocaine Noujoume, qui œuvre pour la jeunesse, nous avait emmenés visiter la ville et ses quartiers. Nous avions tous été touchés par la détresse et la pauvreté qui régnaient dans certains quartiers défavorisés. Aussi avions-nous décidé de leur venir en aide à la hauteur de nos moyens. Sitôt rentrés nous avons enclenché cette opération qui consiste à récupérer des chaussures de foot et plus globalement des vêtements sportifs pour les remettre à des associations œuvrant au Maroc dans l’accompagnement de jeunes footballeurs des catégories U5 à U16 issus des quartiers défavorisés. Les clubs corses ont vite adhéré au projet et on a déjà pu constituer avec l’aide de la Ligue corse de Football un stock de vêtements. Avec un autre de nos partenaires, la Communauté d’Agglomération de Bastia, nous venons de mettre en place la collecte des chaussures de foot qui ne sont plus utilisées, mais toujours en état, lamelles et crampons moulés. Cette opération lancée en région bastiaise a bien sûr vocation à s’étendre à d’autres territoires de Corse ».« C’est avec beaucoup de spontanéité et de joie que nous avons répondu à l’appel de Bastia 92 » explique Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. « Nous avons installé dans 5 de nos structures sportives* des containers orange pour récolter les chaussures. Il suffit de les attacher par les lacets et de les déposer à l’intérieur ».Bien entendu, il ne s’agit pas de se débarrasser de vieux crampons qui ne pourraient servir. D’ici la fin du printemps, un premier envoi sera effectué avec l’aide du Consulat du Maroc en Corse, partenaire lui aussi de l’opération. « Il s’agit là de notre troisième opération depuis la création il y a un an de notre association », souligne Didier Grassi. « Notre association présidée par Ismaël Triki et qui regroupe aujourd’hui une soixantaine d’adhérents, dont la majorité d’anciens joueurs du SCB de 1992, a pour objet de perpétuer le souvenir d’une génération de joueurs du SC Bastia qui, à l’instar d’autres, a contribué à la notoriété du club à travers son épopée en Coupe de France lors de la saison 1991/1992, et à la reconstruction du club après la tragédie du 5 mai 1992. Dans cette optique, elle se propose d’organiser ou de prendre part à diverses opérations visant à véhiculer une image positive de la Corse et de son football. Autant d’actions au cours desquelles elle s’emploiera aussi à entretenir le devoir de mémoire dû aux victimes de la tragédie de Furiani ».La 1opération lancée par l’AS Bastia 92 avait emmené une délégation de joueurs et d’accompagnateurs à un tournoi à Meknès en septembre dernier. La 2, l’organisation d’une tombola au profit de l’École de la 2chance de Bastia.*Stade Erbajolo – Stade du Bastio – Stade de Miomo – Stade de Furiani et Cosec Pepito Ferretti. Très prochainement au stade Poggi.