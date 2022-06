Associu Sporting Bastia 92 : « Dans le prolongement du combat du Collectif du 5-mai 92

« Cette toute jeune association est partie le 4 mai dernier, des retrouvailles des joueurs du Sporting des années 92, 93 et 94 autour des célébrations du 30anniversaire de la catastrophe de Furiani » explique Ismaël Triki, le président de l’association. « Nous étions si heureux de nous revoir 30 ans plus tard, certains pour la première fois, qu’on a décidé de poursuivre cette aventure qui se veut une sorte d’après combat du Collectif des victimes du 5 mai».Objectif de l’associu , qui réunit tous les joueurs de 92, avec une pensée pour Pierrot Bianconi : perpétuer le souvenir d’une génération de joueurs du SC Bastia qui, à l’instar d’autres, a contribué à la notoriété du club à travers son épopée en Coupe de France en 1991/1992 et à la reconstruction club après la tragédie du 5 mai. « On doit remercier le collectif des victimes du 5 mai de nous avoir invités le 4 mai dernier. Ce jour là il y a eu beaucoup d’émotion, beaucoup de discussions et au fil de celles-ci, l’idée s’est dégagée de créer une association. Par le biais de celle-ci on veut aussi véhiculer une image positive du football corse et du Sporting » ajoute Ismaël Triki.« Le fil rouge sera, à travers différentes opérations, de perpétuer ce souvenir du 5 mai » souligne encore Jean-Paul Cappuri, ancien journaliste du Provençal et de Corse-Matin, secrétaire général de l’association. « Après le dur et long combat du Collectif, ces évènements se feront sous différentes formes tels matchs ou opérations caritatives. Cette démarche a été très bien accueillie et déjà des sponsors nous ont rejoints comme Air Corsica, les Eaux de Zilia ou la CdC ».Pierre Maroselli, 2vice-président souligne lui que « Cette association est ouverte à toutes les générations. Le noyau est certes constitué des joueurs de 92 mais le cercle n’est pas fermé ».Parmi les membres du bureau, un garçon qui a travaillé ces 30 ans aux côtés de Josepha et Lauda et Guidicelli du Collectif: Didier Grassi, 3vice-président de cette nouvelle Associu Sporting Bastia 92. « Le groupe de 92 était presque au complet le 4 mai dernier et cela nous a surpris mais surtout fait très plaisir. Manquaient deux joueurs, qui hélas ne pouvaient vraiment pas venir ce jour-là, et le regretté Pierrot Bianconi. Le logo de notre association comporte le bleu du Sporting et le noir du deuil avec la mention : 05/05/92 Maì un cì scurderemu. Le maillot des joueurs comportera 19 bandes noires, le nombre de victimes du 5 mai 92. On a constaté le 4 mai dernier que tous ces joueurs avaient besoin de se retrouver, de partager entre eux. Si certains se voyaient plus ou moins régulièrement, peu parlaient en fait de la tragédie. Aujourd’hui cette association leur permet de libérer la parole autour de ça. Il y a d’un côté le souvenir de ce drame et d’un autre un côté plus festif »Autre membre important de l’Associu, le trésorier adjoint, ex journaliste à RCFM, Jean Pruneta : « Le Collectif a obtenu gain de cause après un combat de 30 ans ! Là on est au début de l’Après. On est sortis du combat. On se retrouve dans le soulagement, les sourires. On a basculé dans autre chose. C’est vraiment le début de l’après combat du Collectif, même si celui-ci continue. On sera dans le prolongement de ce travail »Un premier évènement, d’une longue série, est, d’ores et déjà, annoncé par Ismaël Triki. « Les 23 et 24 septembre prochain, nous avons été invités à la 5édition d’un grand tournoi d’anciens joueurs marocains à Fez. Les organisateurs ont voulu placer cette édition sous le signe du drame de Furiani. » .L'Associu Sporting Bastia 92 est déjà sur tous les réseaux sociaux.Président : Ismaël TrikiVice-présidents : Antoine Di Fraya – Pierre Maroselli – Didier GrassiSecrétaire général : Jean-Paul CappuriSecrétaire général adjoint : Laurent CasanovaTrésorier général : Pascal CamadiniTrésorier général adjoint : Jean Pruneta.