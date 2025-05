L’Assemblée nationale favorable à un statut d’autonomie de la Corse et à l’octroi d’un double pouvoir normatif

Des garde-fous

Le président de la Commission des lois insiste, ensuite, sur « les garanties, les garde-fous » qui encadreront ce nouveau pouvoir normatif local. Le premier est la loi organique qui devra délimiter le périmètre du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. « La représentation nationale sera souveraine. Mais une fois le pouvoir normatif délégué par la Constitution à la collectivité de Corse, une fois le législateur organique intervenu pour en définir le champ d’application, le pouvoir normatif, législatif, réglementaire, de la collectivité de Corse s’exercerait de façon autonome dans le cadre bien sûr de notre Etat de droit et sous l’égide et le contrôle du Conseil constitutionnel ». Le deuxième garde-fou est le double contrôle juridictionnel du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, selon des modalités qui devront, là aussi, être définies par le législateur organique. Le troisième garde-fou est la création d’un principe d’évaluation obligatoire des normes locales adoptées et mises en œuvre par la collectivité de Corse. « Ce principe d’évaluation serait une première s’il était adopté. Il serait sans équivalent pour des collectivités relevant de l’article 12 de la Constitution ». La question brulante du pouvoir normatif est, donc, remise dans les mains du législateur organique qui détient donc « un rôle absolument central » dans la mise en œuvre effective du statut d’autonomie. Florent Boudié évoque « un édifice à deux étages : la loi constitutionnelle fixera les grands principes de l’autonomie de la Corse, quand le législateur organique déterminera, lui, l’étendue de ses nouvelles prérogatives ».



Un calendrier serré

Une fois publié, le rapport sera transmis au Conseil d’État qui devrait donner son avis au plus tard à la mi-juin, puis examiné en Conseil des ministres avant de revenir à l’assemblée nationale et au Sénat. Tout cela est prévu en principe avant la fin de la session avant la fin de la session ordinaire, c’est-à-dire le 30 juin, dans l’objectif de boucler toute la démarche avant la fin de l’année. La mission parlementaire invite clairement le gouvernement a respecté le calendrier qu’il a lui-même fixé et a engagé « au plus vite » le projet de rédaction constitutionnelle afin que « ce dépôt devant le Parlement puisse être formalisé avant la fin du premier semestre 2025 » et permettre la réunion du Congrès à Versailles à la fin de l’année 2025. Elle estime ce texte « prioritaire », comme l’annonce Florent Boudié. « Il faut aller vite. On parle d’une session extraordinaire qui irait jusqu’au 11 juillet, cela me semble une date limite acceptable ». Ce timing très serré est une vraie gageure au vu de la lourdeur des autres dossiers parlementaires au programme.



N.M.