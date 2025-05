Processus d’autonomie : à l’Assemblée de Corse, la crainte d’un recul sur l'accord politique

Or, c’est bien la perspective de descendre encore un cran en dessous du texte adoubé par l’Assemblée de Corse en mars 2024 que craint aujourd’hui l’hémicycle. « Ce texte est le fruit d’une réflexion approfondie qui a été voté par une large majorité et qui ne doit pas être modifié. Le problème, c’est que l’on vient d’avoir connaissance d’un rapport provisoire de la mission d’information de l’Assemblée nationale , où il semblerait qu’il soit très largement dénaturé », déplore ainsi Paul Quastana de Core in Fronte, « On ne parle plus de pouvoir législatif, on parle de pouvoir normatif adapté sous contrôle du Parlement qui peut le réviser, l’amender, le supprimer au bout d’un moment si cela ne marche pas. Ce n’est pas cela qu’on demande. Cela on ne peut pas l’accepter ! Maintenant la question est de savoir comment fait-on pour faire respecter exclusivement notre texte ? ». Derrière lui, le président du groupe indépendantiste enfonce le clou. « Il y a un accord politique. Un texte, dans lequel chaque mot, chaque virgule, chaque saut de paragraphe est pesé. Il est fait avec la précision d’un trébuchet. Ne pas le respecter, c’est nous sortir de l’accord, et dans ce cas il n’y aura rien du tout ! », tonne Paul-Félix Benedetti en insistant : « Ne pensez pas qu’il puisse y avoir une logique doctrinale qui s’imposerait par le haut par Paris en transgressant l’accord politique qu’il y a eu en Corse. L’accord politique doit être respecté quel qu’en soit le coût, à savoir potentiellement un échec, mais le texte qui doit être présenté est celui pour lequel nous avons donné un accord. On ne se fera cornaquer par personne, il n’y aura pas d’accord si le texte n’est pas respecté ».En écho, sur les bancs de la droite, Jean-Martin Mondoloni répond : « Mais ce n’est plus à nous de valider le texte, ce n’est plus nous qui jouons la partie ! ». Au sortir du comité stratégique du 29 avril, le président d’Un Soffiu Novu dit pour sa part avoir trouvé « un ministre très engagé ». « Il n’y a à mon avis aucun doute sur l’engagement de François Rebsamen, et comme il parle en lieu et place du Président de la République, je pense qu’il n’y a aucun doute sur le fait que ce dernier souhaite que le processus aille jusqu’au bout, dans le respect des engagements qu’il avait pris ici même », estime-t-il en rappelant à nouveau : « Mais ce n’est pas lui qui va finir la partie. On ne va pas faire comme si on ne savait pas que la partie allait finir au Parlement ! Et on sait que plus on se rapproche des échéances présidentielles, plus les positions sont radicalisées, en tous cas plus enclines à regarder le fait identitaire ». Pour le leader de la droite, cette « désescalade » n’est d’ailleurs pas surprenante. « Dès le départ de ce processus, nous n’étions pas dans la même grille méthodologique. Vous avez parié sur le principe qu’il fallait demander ce qui était souhaitable pour vous. Nous, nous avions marqué notre souhait d’explorer le champ des possibles », pose-t-il en appuyant : « Tout cela était prévisible ».