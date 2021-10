L'Aldilonda lauréate des Trophées de l’Ingénierie Territoriale 2021

L'ingénierie est au coeur des fonctions primordiales des collectivités territoriales dont les services techniques étudient, conçoivent, font réaliser et contrôlent quotidiennement les projets d'évolution de la ville et des territoires. Pour mettre en valeur cette expertise sans cesse renouvelée, Techni.Cités et La Gazette des communes organisent depuis quatre ans les Trophées de l'ingénierie territoriale. Un événement qui récompense les innovations techniques innovantes qui améliorent sensiblement la qualité du service public local et peuvent générer une économie de gestion.

Ce jeudi 30 septembre 2021 à Paris lors de la cérémonie de remise des prix, Dans la Ville de Bastia, a été récompensée, dans la catégorie « Mobilité Voirie » pour l’Aldilonda, la passerelle qui relie le vieux port de Bastia au Spassimare et là a plage de l'Arinella.



La Communauté d’Agglomération de Bastia a aussi été récompensée pour la mise en oeuvre du projet « Gestion des risques/GEMAPI ». "La compétence « Cycles de l’eau et risques naturels et technologiques » déléguée au 10ème vice-président Gérard Romiti, est au coeur des préoccupations de notre Collectivité, qui construit, jour après jour, un plan d’action adapté face aux enjeux des changements climatiques sur le territoire communautaire." - lit-on dans un communiqué que la CAB a diffusé après la prestigieuse récompense.