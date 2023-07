L’Ajaccio Sport Pétanque sacré champion de France !

Un succès qui va rentrer dans les annales de la pétanque insulaire. L’Ajaccio Sport Pétanque (ASP) a remporté ce 9 juillet la onzième édition du Championnat de France « Promotion » de pétanque en triplette à Flamanville. Cette compétition a rassemblé 128 équipes de 3 joueurs, soit un total de 512 participants pour chacun des championnats de triplette vétérans et triplette promotion ainsi qu’une quarantaine de joueurs de tir de précision.

En affrontant les équipes du département du Rhône-Alpes en huitièmes, des Hauts-de-Seine en quarts et du Finistère en demi-finale, l’ASP a enchaîné les victoires jusqu’à la partie décisive contre le Grad où le club s’impose 13 à 12.



Dans une finale serrée du début à la fin, la triplette championne de France, Ange Ferri, Jérôme Samper, Jean Luc Mezzacqui, ont su être forts mentalement pour l’emporter. « Une finale, ça ne se joue pas ça se gagne », affirme Jérôme Samper. « On a attaqué cette finale comme les parties précédentes sans pression particulière, on a joué notre jeu du mieux que possible ». Une ténacité démontrée dès les huitièmes de finale où ils étaient menés 10 à 0 avant de réaliser une incroyable remontée pour finalement l'emporter sur le score de 13 à 10.



Alors que l'équipe s'est formée seulement cette année, les joueurs, fraîchement couronnés , peinent encore à réaliser l'ampleur de leur réussite."Avec 2 novices de la compétition, Jean-Luc et moi-même, on a réussi à décrocher ce titre national qui est exceptionnel, on va réussir à réaliser dans quelques jours", continue Jérôme Samper.Malgré l'absence des supporters sur place, l'équipe a ressenti leur soutien à travers les diffusions en direct et les nombreux messages reçus. Ils ont tenu à exprimer leur gratitude envers ces supporters.



200 licenciés

N’en étant pas à leur première victoire, L’Ajaccio Sport Pétanque, fondée en 2012, a gravi les échelons rapidement. Cette association, devenue un club en 2018, a pour objectif de développer et de favoriser la pratique de la pétanque en compétition et en loisir. Il propose divers événements, notamment l'International de la ville d'Ajaccio, qui connaît un succès immédiat en 2014, et le Pétanqu'inu.

Aujourd’hui, sous la présidence de Jean Santucci, l'association compte entre 150 et 200 licenciés et se distingue par son ambiance familiale.



Cette victoire est un nouveau chapitre dans leur histoire déjà riche.