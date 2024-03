L'AOP de Calvi présente ses millésimes 100% bio

10 domaines de qualité



La dégustation a été l'occasion pour les professionnels de découvrir les vins produits par les 10 domaines de qualité de la région. "C’est une particularité de rosés pour l’appellation de Calvi. Cela va du gris très clair à des rosés de macération plus vineux et plus concentrés. Nous sommes sur des rosés dans un premier temps de soif, des rosés d’été, et sur les rosés plus concentrés nous sommes sur des vins de gastronomie. Nos vignobles et nos savoir-faire nous permettent toutes ces variétés", précise Marjorie Spurr. Côté blanc, le cépage Vermentinu domine. "C’est le cépage roi de l’appellation Calvi et de l’île", ajoute Marc’Andria Acquaviva. Quant aux rouges, ils sont principalement des assemblages de divers cépages corses, offrant ainsi une grande diversité de saveurs et d'identités."C’est une mosaïque de vieux cépages corses mis à jour ces dernières années par le Centre de Recherches Corse, ce qui nous permet de replanter et de nous réapproprier ces cépages insulaires", précise le jeune vigneron.

Cette richesse de cépages confère aux vins calvais une forte identité. "Nous sommes surtout sur des vins de vignerons, qui est un élément déterminant. Et ce qui caractérise aussi l’appellation calvi c’est l’entente et l’entraide qu’il y a entre nous tous. On a cette chance de nous compléter et on a vraiment un grand plaisir à travailler ensemble", conclut Marjorie Spurr.