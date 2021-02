L'ADEC et A Fundazione di l’università prolongent leur convention jusqu'en 2024

La collaboration entre les deux institutions a donc permis de renforcer les dispositifs déjà mis en place par la fondation de l’université. Parmi eux, le Challenge Innovation qui a vu défilé 150 projets innovants. « 30 % des étudiants qui ont participé au Challenge se sont ensuite inscrit au Pôle PEPITE » confie Graziella Luisi.



L’ADEC a participé financièrement à la bourse U Premiu en offrant à chaque édition un premier prix de 3 000 euros depuis la création du concours. Cette bourse qui s’inscrit dans une phase d’amorçage de projet a déjà permis de soutenir 25 projets depuis sa création.



Concernant le Start’in Corsica, 15 projets ont été soutenus depuis 2018 grâce au soutien financier et organisationnel de l’ADEC. Ce concours s’adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés, porteurs d’un projet de création d’entreprise ou ayant créé une entreprise de moins de 3 ans à caractère innovant et à fort potentiel de développement pour le territoire Corse.



Avec la prolongation de cette convention, l’université de Corse et l’ADEC restent unis pour poursuivre leur démarche de développement économique du territoire.