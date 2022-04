L’ACA s’impose à Nancy (2-0) et s’empare de la deuxième place

Trois points pour reprendre le second fauteuil de L2 à sept journées de la fin, l’aubaine est trop bonne pour des Ajacciens qui ont l’avantage de jouer après les concurrents directs. Et dans ce match capital pour les deux équipes (bien que lanterne rouge, Nancy croit encore en ses chances de maintien), l’ACA rentre avec sérieux.





Pantaloni a concocté un 4-4-2 classique avec la titularisation de Chabrolle dans l’entre-jeu et le duo Courtet-Krasso aux avants-postes.



L’ACA débute bien mais les Lorrains ne sont pas là en victimes, témoin cette superbe frappe de Thiam au-dessus de la barre transversale de Leroy (10e). Les Ajacciens répliquent par l’intenable Krasso dont le tir du gauche passe de peu à côté.

Le ton est donné. Pourtant, il faut sur un contre nancéien, un double arrêt exceptionnel de Leroy pour éviter le pire devant Thiam (22e).

Campés en 5-4-1, les Lorrains, qui avaient débuté haut, courent après le ballon et reculent. L’ACA prend clairement l’ascendant et maîtrise son sujet sans toutefois concrétiser cet avantage au tableau d’affichage.

Un deuxième acte aux multiples rebondissements

Les Ajacciens débutent le second acte avec la même envie. En face, les Lorrains ne sont dangereux que lors de contres sporadiques mais la nouvelle frappe de Thiam, le seul inquiétant dans les rangs adverses, montre que l’ACA doit rester vigilant. D’autant que dans la foulée, nouvelle grosse occase pour Nancy avec un coup franc de Bobichon repoussé sur le poteau par Leroy. À la tombée du ballon, Thiam manque l’immanquable (59e). Et sur le contre, Laçi est poussé dans le dos par Bianda mais l’arbitre ne bronche pas (60e).





Le match monte d’un cran en intensité. Et à force de pousser, l’ACA va être récompensé de ses efforts. Long ballon de Vidal pour la tête de Krasso qui dévie sur El Idrissy. Avec sans froid, l’attaquant tout juste rentré, trompe Valette du plat du pied (66e). Du grand art et le plus dur qui est fait du côté « biancu è rossu. »





Quelques instants plus tard, El Idrissy est séché par Bianda qui écope du carton rouge. À onze contre dix, la tâche s’annonce mieux pour des Ajacciens qui ne lâchent rien. On est même tout proche du break sur un contre et un ballon de Nouri pour El Idrissy qui vient buter sur Valette (79e). Ce n’est que partie remise.

Alors qu’Albert Cartier perd ses nerfs devant son banc, les Ajacciens restent dans leur match et sur un nouveau ballon de Krasso, Bayala vient dribbler Valette et doubler la mise (86e). La fin de match est anecdotique.

L’ACA remporte une victoire précieuse et s’installe, seul, à la deuxième place du classement.

À confirmer samedi face à Pau.



Football

Ligue 2

31e journée



Nancy-ACA 0-2 (0-0)

Temps frais

Spectateurs : 5000 environ

Arbitre : M. Bollengier

Buts : El Idrissy (66e), Bayala (84e) pour l’ACA

Avertissements : Gonzalez (56e), Laçi (59e), Nouri (75e), Krasso (90+2) pour l’ACA

Biron (89e) pour Nancy

Expulsion : Bianda (67e) pour NancyAS Nancy-Lorraine

Valette-Lefèbvre, Haag, Fontaine (cap.), Bianda, Latouch (Akichi 80e)- Bobichon, Karamoko (Biron 63e), El Aynaoui, Ciss (N’Gbakoto 63e)- Thiam- ent : A.Cartier

ACA

Leroy- Youssouf, Gonzalez, Vidal, Kalulu- Nouri, Laçi, Chabrolle (Marchetti 64e), Cimignani (Bayala 46e)- Krasso, Courtet (cap.) (El Idrissy 64e)- ent : O.Pantaloni