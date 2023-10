L’ACA remporte logiquement le derby face au Sporting (2-0)

Un stade bien garni, une tribune Faedda animée et bruyante, même si les supporters bastiais n’étaient pas conviés, du moins en parcage, la saveur du derby était bien présente ce lundi soir à Timizzolu. Après avoir victorieusement testé un système en 4-3-3 face au Paris FC et à Amiens, Olivier Pantaloni, l’entraineur ajaccien, avait décidé pour cette rencontre de garder cette disposition avec la titularisation surprise de Puch à la place de Jacob. Barreto, glissant sur l’aile gauche.

Le Sporting entamait de son côté la rencontre dans un 5-4-1 très prudent avec le seul Facinet Conte en pointe et un milieu de terrain renforcé. Une décision forte de Régis Brouard, le coach bastiais, qui était décidé à stopper l’hémorragie de buts encaissés depuis trois rencontres.



Lienard était d’ailleurs le premier à se mettre en évidence sur une frappe trop lointaine pour inquiéter Michel. (7e). Des Bastiais qui, sur un contact anodin, perdaient Bohner en tout début de rencontre (9e), visiblement touché à la cheville. Un vrai coup dur pour une défense déjà tellement affaiblie. C’est pourtant les Bastiais qui allaient se procurer la première véritable occasion du match avec une frappe de Yapi, excentrée côté droit, qui obligeait Michel à s’interposer (21e).



Même si les occasions étaient rares, la première mi-temps était plutôt agréable à regarder entre deux équipes, bien décidés à exploiter les moindres contre-attaques qui pouvaient se présenter. Alors que la fin de la première période baissait en intensité, les Turchini allaient subir un deuxième coup dur avec l’expulsion de Tavares, juste avant la mi-temps, pour un pied jugé trop haut par l’arbitre, au niveau de la hanche de Youssouf (44e). Puch, dans la foulée, était tout prêt d’ouvrir le score sur une frappe contrée avant que Placide n’effectue un miracle sur le corner suivant sur une tête de Jabol (45e), qui prenait la direction de la lucarne. Un arrêt de grande classe.

A la reprise, Régis Brouard faisait rentrer Alfarela à la place de Maggiotti. Mais ce sont les Ajacciens qui se montraient les plus entreprenants. En supériorité numérique, l’ACA jouait plus haut et mettait la défense bastiaise à la peine, même si Alfarela bien servi par Conte mettait Michel à contribution (52). Mais inlassablement, la pression ajaccienne se faisait plus forte.Sur un centre de Quemper, Bammou reprenait magistralement de la tête l’offrande du latéral gauche pour tromper Placide (59). Des ajacciens tout près de doubler la mise sur un centre de Quemper, Bammou remisait pour Touré, esseulé dans la surface, mais l’attaquant ajaccien rata quelque peu sa reprise qui termina finalement sa course sur la barre transversale de Placide (70).Les Bastiais en infériorité numérique avaient les plus grandes peines du monde à se procurer la moindre occasion. Ni l’entrée de Djoco, ni celle de Lega ne changeait la donne. Et sur un contre rondement mené par Touré, combatif à souhait, celui-ci récupérait le ballon dans la surface pour servir en retrait Barreto, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des files bastiais (88) pour inscrire le 2but ajaccien. En toute logique.