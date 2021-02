L'ACA bute sur Clermont Foot (0-2)

Stade François-Coty, AC AJaccio : 0 Clermont Foot : 2 (0-0)

Pour Clermont Foot : Allevinah (53e) Bayo (59e)

Arbitre : Sylvain Palhies

Avertissements : Pantaloni (11e), Youssouf (69e) à l'AC Ajaccio; N'Simba (74e) à Clermont

Exclusion :



AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Avinel, Kalulu, Diallo puis Huard (78e), Laci puis Njiké (78e), Coutadeur, Bayala , El Idrissy puis Barreto (60e), Lecœuche puis Mattoir (67e), Moussiti-Oko puis Courtet (78e)





Clermont Foot

Desmas, Edaka, Hountondji, Ogier, N'Simba, Gastien, Iglesias, Dossou puis Tell (74e), Berthomier puis Magnin, , Allevinah puis Gomis ((74e), Bayo



Si Sylvain Palhies avait accordé le penalty que réclamait en début de partie Olivier Pantaloni, la face du match aurait pu changer.

Mais les stats à la pause - 5 tirs à 2 en faveur de Clermont. 2 tirs cadrés pour les Auvergnats contre aucun pour les Corses. 57% de possession de balle pour les hommes de Pascal Gastien - traduisaient assez bien la différence existant entre les troisièmes du championnat et cette équipe de l'ACA qui après avoir bien redressé la tête s'était incliné nettement (3-0) lundi à Toulouse.

Les occasions; c'est vrai; avaient été clermontoises mais ce n'est pour autant que les hommes de Gastien avaient tiré profit de ces opportunités.



Tout changea cependant à l'approche de l'heure de jeu quand une fois encore Bayo loupait son face à face avec le Leroy, mais Allevinah qui avait suivi avait raison de la vigilance du gardien ajaccien en plaçant le ballon dans le but vide. (53e)

Six minutes plus tard Bayo allait parfaitement se reprendre en récupérant ce ballon repoussé par Leroy après un premier tir de Berthomier donnant ainsi un avantage plus conséquent aux clermontois.



Dès lors la messe était dite et le vœu des Clermontois exaucé : malgré le triple changement effectué par Olivier Pantaloni l'ACA concédait son second revers consécutif de la semaine.