L'AC Ajaccio rétrogradé en National par la DNCG : le président Daniele Bufano reste "très confiant pour la suite"

- Avez-vous été surpris par la notification de votre rétrogradation administrative par la DNCG ?

- Nous sommes, en effet, surpris et nous regrettons la décision qui a été prise par la DNCG hier après-midi. Depuis des années, nous faisons un travail significatif, main dans la main, avec cette instance, pour continuer à évoluer dans le monde professionnel. Je vous rappelle que nous avions déjà évité une relégation administrative, il y a 5 ans de cela, en faisant appel. Depuis, nous avons entamé un travail de refonte financière en profondeur pour assainir les finances du club, mais il faut savoir c'est un miracle permanent, ce qui est réalisé, depuis des décennies pour maintenir le club à ce niveau et en prendre conscience. Tout cela demande un travail considérable.



- Pour autant, cela n’a pas suffi, et la DNCG vous demande des documents complémentaires. De quel type ?

- Il faut avant tout savoir aussi que la DNCG a salué tout ce travail que nous avons effectué ces dernières années. Elle nous impose cependant de nouvelles réductions budgétaires et nous allons, en ce sens, renforcer l’esprit familial de notre club. Il manque ainsi des garanties financières afin de rassurer la DNCG pour traverser la saison, cela porte surtout sur notre trésorerie. Jean-Noël Fattacioli, notre vice-président, présent lors de l'audition, a un rôle central au sein du club. Il nous suit depuis des années et il a décidé d’apporter des garanties financières personnelles pour répondre à la demande de la DNCG



- Après un bilan comptable qui présente un excédent net de 3,1 millions d’euros après la saison en Ligue 1, les supporters ont du mal à comprendre cette décision…

- Et, je le comprends tout à fait. Mais, il y a une différence entre un bilan comptable et un plan de trésorerie pour l’année à venir. Nous avons dû composer avec un sponsor, qui n’a pas réglé la totalité de son engagement et les difficultés d’un club professionnel. Je suis malheureux pour tous nos supporters et je comprends que ce soit difficile pour eux, surtout avec les efforts que l’on a déjà faits. Mais, je veux leur dire que nous sommes très confiants pour la suite et que les garanties que l’on nous demande seront apportées. Je suis prêt à discuter avec nos supporters pour leur expliquer nos difficultés, mais on a vraiment besoin d’eux et de leur soutien maintenant. Il faut qu’ils restent proches du club, avec nous, dans ce moment difficile. Je reste persuadé que tout va s'arranger.



- Est-ce qu’en plus des garanties qui vont être apportées, la vente d’un joueur, comme Jabol-Folcarelli par exemple, peut faire inverser la décision de la DNCG ?

- Il faut savoir que dans notre budget prévisionnel, nous sommes obligés de vendre des joueurs, chaque année, pour l’équilibrer. C’est ce qui se fait depuis des années. On est sérieux sur ce plan et nous n’avons jamais exagéré le montant des indemnités qui pourraient nous être versées par la vente de joueurs. Nous avons été raisonnables sur le budget à venir et j’espère que nous pourrons avoir de bonnes surprises, à ce niveau-là, dans les jours et semaines qui arrivent. »



- Cette décision arrive en plein mercato estival, alors même que l’ACA n’a pas encore annoncé son entraîneur…

- En toute franchise, nous n’avons pas encore discuté avec la direction sportive au moment où je vous parle. Maintenant, bien évidemment que cela va ralentir le mercato dans les jours qui viennent et qu’il n’y aura pas de grandes annonces avant la prochaine audition devant la DNCG. Mais, une fois que nous serons passés en appel et que les choses rentreront dans l’ordre, nous pourrons alors accélérer sur le recrutement.